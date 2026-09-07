Lexis King dhe Carolina Cruz fejojnë pas propozimit që u përhap në rrjetet sociale
Ylli i NXT, Lexis King, dhe ish-ylli i WWE-së, Carolina Cruz, u fejuan gjatë fundjavës. Një video e momentit të propozitës u shpërnda gjerësisht në rrjetet sociale dhe tërhoqi vëmendje.
Sipas Bleacher Report, Cruz shkroi në Instagram se ky ishte një nga ditët më të veçanta të jetës së saj; ajo tha se ndihej e bekuar që gjeti një dashuri si në filma, përshkroi partnerin si mikun e saj më të mirë dhe një vend të sigurt, dhe vuri në dukje se sjellja e tij e kujdesshme dhe bujare e bën të ndihet e veçantë.
Çifti nisi lidhjen e tyre ndërsa trajnoheshin në WWE Performance Center, dhe nga atëherë kanë ndërtuar marrëdhënie publike me ndjekësit përmes postimeve dhe videove.
Lajmin dhe videon e propozitës e përcollën mediat sportive, dhe për këtë ngjarje njoftoi edhe Bleacher Report.
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