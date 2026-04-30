Shqipëria eksportoi rreth 1.2 TWh energji në tremujorin e parë 2026, përfiton nga trajtimi i karbonit
Prodhimi hidroenergjetik i Shqipërisë u rrit ndjeshëm në tremujorin e parë të vitit 2026, me shtesë prej 1.34 TWh ose rreth +70% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Volumi i prodhimit u rrit nga 1.93 TWh në 3.27 TWh, ndërsa rritja ishte më e theksuar në janar dhe shkurt, me përkatësisht +72% dhe +84%, duke reflektuar kushte hidrologjike të favorshme.
Sipas TV Klan, raporti tremujor i Komunitetit të Energjisë mbi Mekanizmin e Rregullimit të Karbonit në Kufi (CBAM) tregon se Shqipëria përfitoi në mënyrë të dukshme në krahasim me vendet e tjera të rajonit. Dokumenti evidenton se eksportet drejt Greqisë u rritën me 4,100 MWh në ditë, drejt Kosovës me 3,700 MWh në ditë dhe drejt Malit të Zi me 2,000 MWh në ditë, ndërsa flukset tregtare përfaqësojnë afërsisht 1.2 TWh energji që doli jashtë vendit gjatë tremujorit të parë të 2026.
Raporti nënvizon se trajtimi i emetimeve nën CBAM ka ndikim të rëndësishëm ekonomik: Shqipëria ka faktor emetimi zero, ndaj eksportet e saj drejt Bashkimit Europian nuk ngarkohen me kosto shtesë karboni. Në kontrast, vendet me peshë më të madhe të prodhimit nga qymyri përballen me tarifa të larta — për shembull, Mali i Zi paguan rreth 73.8 euro për MWh të eksportuar drejt BE-së. Kjo diferencë e vendos Shqipërinë në anën përfitues të transformimit të tregut energjetik.
Si pasojë, vendi po shndërrohet në një korridor preferencial energjie drejt tregjeve të BE-së, veçanërisht përmes Greqisë dhe më tej drejt Italisë dhe Bullgarisë. Komuniteti i Energjisë paralajmëron se sistemet e dominuara nga hidro duket se kanë një pozitë strukturore më konkurruese dhe se CBAM mund të krijojë fitues dhe humbës afatgjatë në rajon — një tendencë që, sipas TV Klan, pritet të ndikojë në dinamikën e tregut energjetik në muajt në vijim.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.