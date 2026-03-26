Shqipëria mbyll pjesën e parë në avantazh ndaj Polonisë
Shqipëria ka mbyllur në epërsi pjesën e parë të ndeshjes përballë Polonisë, duke kryesuar me rezultatin 1-0 në një përballje të fortë dhe të luftuar.
Goli i vetëm i 45 minutave të para u shënua rreth pesë minuta para përfundimit të pjesës së parë, duke i dhënë kuqezinjve avantazhin e merituar. Autori i golit ishte Arbër Hoxha, i cili arriti të zhbllokojë sfidën me një finalizim të saktë, duke ndëshkuar mbrojtjen polake.
Deri në momentin e golit, ndeshja kishte qenë e balancuar, me të dyja skuadrat që kërkonin të krijonin raste, por pa konkretizuar. Shqipëria u tregua më e saktë në momentin vendimtar, duke përfituar nga një mundësi dhe duke kaluar në avantazh.
Ky gol i jep besim skuadrës shqiptare për pjesën e dytë, ndërsa Polonia pritet të reagojë për të rikthyer baraspeshën.
Pjesa e dytë pritet të jetë vendimtare për fatin e këtij takimi.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.