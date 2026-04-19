S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▼9.41%
ARI 4,880 ▲1.48%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,494 ▼ -0.94% ETH $2,326 ▼ -1.32% XRP $1.4285 ▼ -0.58% SOL $85.6300 ▼ -1.37%
S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
19 Apr 2026
Sporti

Roboti humanoid thyen rekordin botëror në gjysmëmaratonë në Pekin

· 2 min lexim

Një robot humanoid ka tërhequr vëmendjen në Kinë pasi vendosi një rekord botëror në gjysmëmaratonë, në një provë që u shndërrua në demonstrim të qartë të përparimit teknologjik në fushën e robotikës.

Sipas raportimit të Al Jazeera Sports, roboti i zhvilluar nga kompania Honor përfundoi garën me një kohë që tejkaloi standardin e mëparshëm botëror për robotët humanoidë në këtë disiplinë. Demonstrimi u zhvillua në Pekin dhe u pa si një provë e aftësisë së teknologjisë për të përballuar lëvizje të zgjatura, ritëm të qëndrueshëm dhe kushte reale gare. Ngjarja mori vëmendje të madhe jo vetëm për aspektin sportiv, por edhe për mesazhin që dha mbi drejtimin ku po ecën industria e inteligjencës artificiale dhe robotikës.

Rezultati i arritur nga roboti shihet si një hap i ri në garën globale për zhvillimin e makinave më autonome dhe më efikase. Edhe pse ky është një sukses më shumë teknologjik sesa sportiv në kuptimin klasik, ai tregon se robotët po testohen gjithnjë e më shumë në mjedise që deri dje konsideroheshin ekskluzivisht njerëzore. Gara në Pekin e forcoi më tej idenë se robotika po hyn në një fazë ku demonstrimet publike shërbejnë edhe si provë praktike për përdorime më të gjera në të ardhmen.

Burimi: Al Jazeera Sports

