MLS: Messi shënon dy herë dhe udhëheq Inter Miami drejt fitores ndaj Rapids
Lionel Messi ishte përsëri vendimtar për Inter Miami, duke realizuar dy gola në fitoren ndaj Colorado Rapids në kampionatin amerikan, në një ndeshje që u ndoq nga një numër i madh tifozësh.
Sipas raportimit të Al Jazeera Sports, sulmuesi argjentinas shfaqi sërish peshën e tij në lojën e skuadrës nga Florida, duke qenë figura qendrore në një takim të zhvilluar në Denver përpara më shumë se 75 mijë spektatorëve. Dy golat e Messit i dhanë ritëm dhe siguri Inter Miamit në një sfidë që kishte shumë vëmendje jo vetëm për rëndësinë në renditje, por edhe për interesin që vazhdon të krijojë ylli argjentinas në futbollin amerikan. Njëri prej golave rezultoi vendimtar për fatin e ndeshjes.
Paraqitja e radhës e Messit konfirmon ndikimin e madh që ai vazhdon të ketë në MLS, si në aspektin sportiv ashtu edhe në atë mediatik. Inter Miami synon të mbajë ritmin në garë dhe fitore të tilla i japin skuadrës më shumë besim në vazhdimësinë e sezonit. Përballja me Rapids tregoi edhe një herë se Messi mbetet pika kryesore e referimit për ekipin, ndërsa çdo ndeshje e tij vazhdon të shndërrohet në ngjarje të veçantë për publikun amerikan.
Burimi: Al Jazeera Sports
