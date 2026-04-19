Real Sociedad mposht Atletico Madridin dhe fiton trofeun e Kupës së Mbretit
Real Sociedad triumfoi ndaj Atletico Madridit në finalen e Kupës së Mbretit, duke siguruar një tjetër trofe të rëndësishëm në futbollin spanjoll pas një përballjeje dramatike që u vendos me penallti.
Sipas raportimit të Al Jazeera, finalja u zhvillua në Sevilje dhe solli emocione të mëdha deri në fund, me të dyja skuadrat që luftuan fort për trofeun. Real Sociedad arriti të ruante qetësinë në momentet vendimtare dhe të ishte më e saktë nga pika e bardhë, duke kurorëzuar një sezon pozitiv me një sukses prestigjioz në një nga kompeticionet më të rëndësishme të futbollit spanjoll.
Fitorja ndaj Atletico Madridit i jep klubit bask një trofe me peshë të veçantë dhe forcon më tej pozitën e tij në futbollin spanjoll. Nga ana tjetër, Atletico largohet pa realizuar objektivin në këtë kompeticion, pavarësisht se ishte shumë pranë suksesit. Finalja konfirmoi edhe një herë se ndeshjet vendimtare shpesh përcaktohen nga detajet, ndërsa Real Sociedad përfitoi maksimalisht nga momenti për të ngritur lart trofeun.
Burimi: Al Jazeera Sports
