NBA: Lakers pa Doncic befasojnë Rockets dhe marrin ndeshjen e parë të serisë në Perëndim
Los Angeles Lakers arritën një fitore të rëndësishme ndaj Houston Rockets në ndeshjen hapëse të serisë së play-off-it në Konferencën e Perëndimit, edhe pse skuadra zbriti në parket pa disa nga pikëtuesit kryesorë.
Sipas raportimit të Al Jazeera, mungesa e Luka Doncic dhe Austin Reaves nuk e ndali skuadrën kaliforniane që të tregonte karakter dhe të siguronte një sukses me peshë në startin e fazës vendimtare. LeBron James mori sërish rol udhëheqës, ndërsa Lakers gjetën zgjidhje në të dy krahët e lojës për të përballuar presionin e Houston në një duel që pritej të ishte shumë më i vështirë për ta.
Kjo fitore u jep Lakers avantazh moral dhe sportiv në seri, ndërsa Rockets tani janë të detyruar të reagojnë shpejt për të mos humbur terren që në nisje. Përballja e parë la të kuptohet se seria mund të jetë e fortë dhe e ekuilibruar, por gjithashtu tregoi se skuadra nga Los Angeles mbetet e rrezikshme edhe kur nuk është në formacionin e saj ideal. Tashmë vëmendja zhvendoset te ndeshja e dytë, ku Houston do të kërkojë kundërpërgjigje të menjëhershme.
Burimi: Al Jazeera Sports
