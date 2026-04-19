S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▼9.41%
ARI 4,880 ▲1.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,062 ▼ -2.58% ETH $2,313 ▼ -3.91% XRP $1.4198 ▼ -3.47% SOL $84.6700 ▼ -4.22%
19 Apr 2026
NBA: Lakers pa Doncic befasojnë Rockets dhe marrin ndeshjen e parë të serisë në Perëndim

· 2 min lexim

Los Angeles Lakers arritën një fitore të rëndësishme ndaj Houston Rockets në ndeshjen hapëse të serisë së play-off-it në Konferencën e Perëndimit, edhe pse skuadra zbriti në parket pa disa nga pikëtuesit kryesorë.

Sipas raportimit të Al Jazeera, mungesa e Luka Doncic dhe Austin Reaves nuk e ndali skuadrën kaliforniane që të tregonte karakter dhe të siguronte një sukses me peshë në startin e fazës vendimtare. LeBron James mori sërish rol udhëheqës, ndërsa Lakers gjetën zgjidhje në të dy krahët e lojës për të përballuar presionin e Houston në një duel që pritej të ishte shumë më i vështirë për ta.

Kjo fitore u jep Lakers avantazh moral dhe sportiv në seri, ndërsa Rockets tani janë të detyruar të reagojnë shpejt për të mos humbur terren që në nisje. Përballja e parë la të kuptohet se seria mund të jetë e fortë dhe e ekuilibruar, por gjithashtu tregoi se skuadra nga Los Angeles mbetet e rrezikshme edhe kur nuk është në formacionin e saj ideal. Tashmë vëmendja zhvendoset te ndeshja e dytë, ku Houston do të kërkojë kundërpërgjigje të menjëhershme.

Burimi: Al Jazeera Sports

