Shtabi i Përgjithshëm: forcat ukrainase goditën dy sisteme “Pantsir” në Krime, një pikë komandimi dronësh pranë Vladivkës dhe një depo pranë Bilovodskut
Forcat e Mbrojtjes së Ukrainës më 3 nëntor dhe natën drejt 4 nëntorit goditën dy sisteme ruse të mbrojtjes ajrore “Pantsir” në Krimenë e pushtuar përkohësisht, njoftoi Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës, siç njofton ArmyInform.
Konkretisht u goditën një sistem “Pantsir-S2” dhe një “Pantsir”, si edhe një grup zjarri i armikut në Krime.
U goditën gjithashtu një pikë komandimi e dronëve të armikut pranë Vladivkës në rajonin e Zaporizhzhias dhe një depo e mjeteve materialo-teknike pranë Bilovodskut në rajonin e Luhanskut.
Shtabi i Përgjithshëm thekson se sistemet “Pantsir” mbulojnë objektet ruse në Krime dhe në jug të Rusisë nga dronët dhe raketat ukrainase. “Çdo kompleks i goditur dobëson mbrojtjen ajrore të armikut”, thekson Shtabi i Përgjithshëm.
Ndërkohë, sipas Oboronka, Shtabi i Përgjithshëm konfirmoi gjithashtu shkatërrimin, nga goditja e 26 tetorit, të ndërtesës së depos në depon e armatimit raketor-artilerik rus pranë Ohorodnes në rajonin e Donetskut.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.