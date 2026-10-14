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Ukraina

Shtabi i Përgjithshëm: Humbjet ruse në Ukrainë arrijnë në rreth 1 557 350 ushtarë — 1 650 në ditën e fundit

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Obusi vetëlëvizës ukrainas Bohdana
Foto arkiv: Obusi vetëlëvizës ukrainas Bohdana në veprim (Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës njoftoi të mërkurën se humbjet totale luftarake të Rusisë që nga fillimi i pushtimit të plotë më 24 shkurt 2022 kanë arritur në rreth 1 557 350 ushtarë të vrarë dhe të plagosur, prej të cilëve 1 650 janë regjistruar vetëm në ditën e fundit, siç njofton The Kyiv Independent, duke iu referuar raportit ditor të Shtabit të Përgjithshëm.

Sipas të njëjtit raport, të përmbledhur edhe nga Antikor, gjatë ditës së fundit forcat ukrainase kanë nxjerrë jashtë luftimit edhe 2 tanke, 1 mjet të blinduar luftarak, 54 sisteme artilerie dhe 1 sistem raketor të shumëfishtë, ndërsa totali i tankeve të humbura nga Rusia ka arritur në 12 414 dhe ai i mjeteve të blinduara në 25 535.

Bilanci përfshin gjithashtu 1 827 dronë operacionalo-taktikë të rrëzuar në 24 orët e fundit, duke e çuar totalin e tyre në 563 589, si dhe 371 mjete automobilistike dhe cisterna karburanti dhe 9 komplekse robotike tokësore. Totali i sistemeve të artilerisë së humbur nga Rusia ka arritur në 51 195.

Shifrat e avionëve dhe helikopterëve mbetën të pandryshuara, përkatësisht 443 dhe 356, ndërsa totali i sistemeve të mbrojtjes ajrore është 1 704, ai i raketave lundruese 5 126, i anijeve dhe mjeteve lundruese 35 dhe i nëndetëseve 2. Pajisjet speciale të humbura arritën në 4 828, pas 5 njësive të tjera të regjistruara në ditën e fundit.

Bilanci i së mërkurës shënon një rritje të dukshme krahasuar me një ditë më parë, kur Shtabi i Përgjithshëm raportoi 1 390 humbje ruse në personel dhe një total prej rreth 1 555 700. Shifrat janë vlerësime të palës ukrainase dhe nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur, ndërsa Moska nuk publikon bilancet e veta të humbjeve.

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