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Ukraina

Shtabi i Përgjithshëm: Humbjet ruse në Ukrainë arrijnë në rreth 1 574 620 ushtarë — 1 830 në ditën e fundit

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Forcat pushtuese ruse humbën 1 830 ushtarë në 24 orët e fundit, si dhe 54 sisteme artilerie dhe dhjetëra njësi të tjera pajisjesh, siç njofton ArmyInform duke cituar Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës, i cili i publikoi të dhënat më 23 tetor.

Infografika e Shtabit të Përgjithshëm ukrainas me humbjet luftarake të Rusisë deri më 23 tetor 2026 (ArmyInform).

Me këtë përditësim, humbjet totale luftarake të Rusisë nga 24 shkurti 2022 deri më 23 tetor 2026 arrijnë në rreth 1 574 620 ushtarë. Në listën e pajisjeve të humbura gjithsej numërohen 12 439 tanke (pa ndryshim në ditën e fundit), 25 597 mjete të blinduara luftarake (+3) dhe 51 501 sisteme artilerie (+54).

Po ashtu, bilanci total përfshin 2 230 sisteme raketash me lëshim të shumëfishtë (+1), 1 720 mjete të mbrojtjes kundërajrore (+1), 449 avionë dhe 356 helikopterë (të dyja pa ndryshim), si dhe 3 003 komplekse robotike tokësore (+6).

Sipas Shtabit të Përgjithshëm, Rusia ka humbur gjithsej edhe 577 209 dronë të nivelit operativ-taktik, prej tyre 2 067 vetëm në ditën e fundit, 5 138 raketa lundrimi, 35 anije dhe varka, 2 nëndetëse, 166 088 mjete transporti dhe cisterna karburanti (+447) dhe 4 851 njësi pajisjesh speciale (+5).

Siç kujton ArmyInform, më 21 tetor ushtria ruse pësoi humbjet më të mëdha ditore në personel që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë — 2 250 ushtarë në një ditë — një shifër që mbetet rekordi i deritanishëm i luftës.

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