Shtabi i Përgjithshëm: Humbjet ruse në Ukrainë arrijnë në rreth 1 574 620 ushtarë — 1 830 në ditën e fundit
Forcat pushtuese ruse humbën 1 830 ushtarë në 24 orët e fundit, si dhe 54 sisteme artilerie dhe dhjetëra njësi të tjera pajisjesh, siç njofton ArmyInform duke cituar Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës, i cili i publikoi të dhënat më 23 tetor.
Me këtë përditësim, humbjet totale luftarake të Rusisë nga 24 shkurti 2022 deri më 23 tetor 2026 arrijnë në rreth 1 574 620 ushtarë. Në listën e pajisjeve të humbura gjithsej numërohen 12 439 tanke (pa ndryshim në ditën e fundit), 25 597 mjete të blinduara luftarake (+3) dhe 51 501 sisteme artilerie (+54).
Po ashtu, bilanci total përfshin 2 230 sisteme raketash me lëshim të shumëfishtë (+1), 1 720 mjete të mbrojtjes kundërajrore (+1), 449 avionë dhe 356 helikopterë (të dyja pa ndryshim), si dhe 3 003 komplekse robotike tokësore (+6).
Sipas Shtabit të Përgjithshëm, Rusia ka humbur gjithsej edhe 577 209 dronë të nivelit operativ-taktik, prej tyre 2 067 vetëm në ditën e fundit, 5 138 raketa lundrimi, 35 anije dhe varka, 2 nëndetëse, 166 088 mjete transporti dhe cisterna karburanti (+447) dhe 4 851 njësi pajisjesh speciale (+5).
Siç kujton ArmyInform, më 21 tetor ushtria ruse pësoi humbjet më të mëdha ditore në personel që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë — 2 250 ushtarë në një ditë — një shifër që mbetet rekordi i deritanishëm i luftës.
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