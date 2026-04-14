EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194
BTC $74,693 ▲ +5.72% ETH $2,356 ▲ +7.57% XRP $1.3762 ▲ +3.94% SOL $86.3100 ▲ +5.93%
14 Apr 2026
Shtëpia e Bardhë: Eric Wendt nominohet si ambasador i SHBA në Shqipëri, pritet miratimi nga Senati

Eric Wendt, nga Kalifornia, është nominuar si Ambasador i Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë.

Njoftimi u bë nga Shtëpia e Bardhë. Nëse kalon votimin në senat, Eric Wendt do të jetë pasardhësi i ambasadores Yuri Kim, e cila u largua nga Shqipëria në vitin 2023.  Dy vite më parë, “dështoi” emërimi i diplomatit David J. Kostelancik për postin e Ambasadorit amerikan në Shqipëri, pasi nuk u vota nga disa senatorë republikanë. Edhe një senator i vetëm mund të bllokojë një emërim.

Bllokimet e kandidaturave që kanë nevojë konfirmimi nga Senati janë një praktikë e zakonshme e betejës politike në Uashington.

Kush është Eric Wendt 

Wendt ka shërbyer si oficer aktiv në Ushtrinë Amerikane që nga viti 1986. Që nga viti 1991 është pjesë e forcave speciale si “Green Beret”, duke ndërtuar një profil të fortë si oficer i operacioneve speciale.

Pas sulmeve të 11 shtatorit, ai ka marrë pjesë në disa misione të rëndësishme ndërkombëtare. Ka shërbyer në Indonezi si drejtues ekipi për Komandën e Paqësorit të SHBA-së, si dhe në disa operacione ushtarake, përfshirë operacionin “Liria e Qëndrueshme” në Filipine, operacionin “Liria e Irakut” në Irak dhe operacionin “Liria e Qëndrueshme” në Afganistan.

Përveç detyrave të shumta në struktura drejtuese, ai ka mbajtur edhe pozicione të rëndësishme, përfshirë rolin si ndihmës ushtarak kryesor i Sekretarit amerikan të Mbrojtjes. Wendt ka komanduar në të gjitha nivelet e forcave speciale, nga njësitë operative të vogla deri te komandat e mëdha rajonale të operacioneve speciale.

Ai flet gjuhën arabe dhe koreane dhe është vlerësuar me një sërë dekoratash ndërkombëtare dhe ushtarake, përfshirë Kryqin e Artë të Nderit të Gjermanisë (për shërbimin në Afganistan), vlerësim presidencial nga Filipinet dhe medalje nga Koreja e Jugut, si dhe disa insigna elitare si distinktivi i sulmeve ajrore, ai i parashutistit të avancuar, distinktivi “Ranger”, ai i forcave speciale dhe ai i këmbësorisë luftarake.

Në nëntor 2017, ai mori detyrën si Koordinator i Sigurisë i Shteteve të Bashkuara për Izraelin dhe Autoritetin Palestinez, duke luajtur një rol kyç në koordinimin e çështjeve të sigurisë në rajon.

