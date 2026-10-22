🌤️
Tiranë 18°C · Kryesisht kthjellët 22 Tetor 2026
S&P 500 7,757 ▲0.58%
DOW 52,856 ▲0.69%
NASDAQ 26,703 ▲1.05%
NAFTA 99.25 ▲2.16%
ARI 4,110 ▼0.97%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1232 EUR/GBP 0.8386 EUR/CHF 0.9261 EUR/ALL 90.8150 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4983 EUR/TRY 55.7642 EUR/JPY 177.57 EUR/CAD 1.5779 EUR/USD 1.1232 EUR/GBP 0.8386 EUR/CHF 0.9261 EUR/ALL 90.8150 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4983 EUR/TRY 55.7642 EUR/JPY 177.57 EUR/CAD 1.5779
₿ CRYPTO
BTC $82,420 ▼ -0.44% ETH $2,430 ▼ -0.42% XRP $1.3387 ▲ +0.41% SOL $104.4100 ▼ -1.5%
S&P 500 7,757 ▲0.58 % DOW 52,856 ▲0.69 % NASDAQ 26,703 ▲1.05 % NAFTA 99.25 ▲2.16 % ARI 4,110 ▼0.97 % S&P 500 7,757 ▲0.58 % DOW 52,856 ▲0.69 % NASDAQ 26,703 ▲1.05 % NAFTA 99.25 ▲2.16 % ARI 4,110 ▼0.97 %
EUR/USD 1.1232 EUR/GBP 0.8386 EUR/CHF 0.9261 EUR/ALL 90.8150 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4983 EUR/TRY 55.7642 EUR/JPY 177.57 EUR/CAD 1.5779 EUR/USD 1.1232 EUR/GBP 0.8386 EUR/CHF 0.9261 EUR/ALL 90.8150 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4983 EUR/TRY 55.7642 EUR/JPY 177.57 EUR/CAD 1.5779
22 Tet 2026
Breaking
Sybiha: qetësimi, nënshtrimi dhe lajkat nuk do ta ndalin luftën e Rusisë «Avant Garde» në Paducah: 30 jorganë artistikë nga e gjithë bota në ndalesën e fundit të turneut ndërkombëtar «Clayface» ndan kritikët: 75% në Rotten Tomatoes nga vlerësimet e para, dy ditë para daljes në kinema Ministria ruse e Mbrojtjes: goditëm gjatë natës infrastrukturën portuale në rajonin e Odesës dhe anije të përdorura nga ushtria ukrainase Fintech Athens 5.0 më 29–30 tetor: inteligjenca artificiale dhe e ardhmja e bankave në qendër të samitit në Athinë
Menu
Opinion

Si firuan votat e dikurshme të PD-AN-së dhe të LSI-së në Tiranën urbane

· 1 min lexim

Nga Eduard Zaloshnja

Në një sondazh rigoroz që drejtova në fund të shtatorit në terrenin e Tiranës urbane (për një fondacion gjerman), ndër të tjera, të anketuarit u pyetën edhe sesi kishin votuar më 2025 dhe sesi kishin votuar më 2021. Ata ishin banorë të rritur krejt të rastësishëm të 11 ish-minibashkive origjinale të Tiranës, të anketuar në kushtet e një anonimiteti të plotë.

Nga sondazhi rezultoi se vetëm 4/6 e të anketuarve që kishin votuar para pesë vjetësh për PD-AN-në ose për LSI-në, votuan edhe vjet për koalicionin e përbashkët të këtyre partive (i quajtur tashmë PD-ASHM). Pothuaj 1/6 e ish-PD-AN-istëve dhe ish-LSI-stëve nuk votuan fare vjet, ndërsa mbi 1/6 votuan për parti të tjera të garës së vjetshme (shihni tabelën e mëposhtme).

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu