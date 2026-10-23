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Maqedonia e Veriut

Siljanovska-Davkova në Budapest takohet me diasporën maqedonase në 70-vjetorin e Revolucionit Hungarez

Presidentja e Maqedonisë së Veriut merr pjesë në shënimin e 70-vjetorit të Revolucionit Hungarez të vitit 1956; në mëngjes u takua me përfaqësues të diasporës maqedonase.

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Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, e cila po qëndron në Budapest për shënimin e 70-vjetorit të Revolucionit Hungarez të vitit 1956, në mëngjes u takua me përfaqësues të diasporës maqedonase, siç njofton Skopje1. Në takim, sipas raportimit të Skopje1, morën pjesë figura të shquara të diasporës, mes tyre edhe nga fusha e biznesit.

Sipas njoftimit të Kabinetit të Presidentes, në kuadër të programit ndërkombëtar të shënimit do të mbahet seanca solemne e Asamblesë Kombëtare të Hungarisë, si dhe tubimi qendror përkujtimor në sheshin “Lajos Kossuth” në Budapest.

Siljanovska-Davkova, siç njofton Kabineti i saj, do të marrë pjesë edhe në drekën e punës që për shefat e delegacioneve do ta shtrojë presidenti i Hungarisë, Andrash Baka.

Shënimi i 70-vjetorit do të vazhdojë me një gala-spektakël në Operën Shtetërore Hungareze, ndërsa përkujtimi do të përmbyllet me një pritje në Muzeun e Arteve të Bukura në sheshin e Heronjve, me nikoqir kryeministrin e Hungarisë, Peter Magjar, siç njofton Kabineti i Presidentes.

Takimi me diasporën ishte pjesë e programit të paralajmëruar të vizitës: Kabineti i Presidentes kishte njoftuar paraprakisht se gjatë qëndrimit në Hungari presidentja do të takohet me përfaqësues të diasporës maqedonase.

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