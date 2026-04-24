EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
BTC $78,334 ▲ +1.17% ETH $2,330 ▲ +0.5% XRP $1.4383 ▲ +1.8% SOL $86.2000 ▲ +0.7%
24 Apr 2026
Skulptura prej akulli e reperit Drake në Toronto u çmontua për arsye sigurie

Një skulpturë gjigande prej akulli e reperit kanadez Drake në Toronto u çmontua nga zjarrfikësit gjatë natës. Kjo erdhi pasi spektakli tërhoqi me qindra qytetarë dhe shkaktoi shqetësime për sigurinë, pasi disa njerëz u ngjitën mbi të dhe përpiqeshin ta thyenin.

Disa pjesëmarrës kishin sjellë lëngje të ndezshme me qëllim të thyerjes së akullit, në përpjekje për të zbuluar datën e publikimit të albumit të ri “Iceman” të Drake, e cila supozohej të ishte e fshehur brenda skulpturës. Një dosje blu u gjet brenda në një prej blloqeve të akullit, duke konfirmuar datën e lansimit më 15 maj, të cilën vetë reperi e konfirmoi më pas.

Kryetarja e Torontos, Olivia Chow, falënderoi policinë dhe zjarrfikësit për sigurinë e siguruar gjatë ngjarjes, si dhe përgëzoi fansat që u përpoqën të zbulonin datën e koncertit të Drake.

