Skulptura prej akulli e reperit Drake në Toronto u çmontua për arsye sigurie
Një skulpturë gjigande prej akulli e reperit kanadez Drake në Toronto u çmontua nga zjarrfikësit gjatë natës. Kjo erdhi pasi spektakli tërhoqi me qindra qytetarë dhe shkaktoi shqetësime për sigurinë, pasi disa njerëz u ngjitën mbi të dhe përpiqeshin ta thyenin.
Disa pjesëmarrës kishin sjellë lëngje të ndezshme me qëllim të thyerjes së akullit, në përpjekje për të zbuluar datën e publikimit të albumit të ri “Iceman” të Drake, e cila supozohej të ishte e fshehur brenda skulpturës. Një dosje blu u gjet brenda në një prej blloqeve të akullit, duke konfirmuar datën e lansimit më 15 maj, të cilën vetë reperi e konfirmoi më pas.
Kryetarja e Torontos, Olivia Chow, falënderoi policinë dhe zjarrfikësit për sigurinë e siguruar gjatë ngjarjes, si dhe përgëzoi fansat që u përpoqën të zbulonin datën e koncertit të Drake.
