Socialistët i japin kohë Belinda Ballukut, Këshilli i Mandateve nuk merr vendim

8 hours ago
Mbledhja e Këshillit të Mandateve që shqyrtoi kërkesën e SPAK për autorizim për arrestimin e Belinda Ballukut është mbyllur pa marrë një vendim se çfarë do të ndodhë më tej. Pas një pushimi prej 20 minutash, kreu i kuvendit Niko Peleshi është kthyer në mbledhje dhe e ka mbyllur atë pa caktuar një datë se kur do të mblidhet sërish.

Më herët ishte vendosur që USB me 10 mijë faqe prova kundër Ballukut do t’u shpërndahet deputetëve.

Sipas deputetit të PD, Gazment Bardhi ky ishte një skenar i parapërgatitur nga Partia Socialiste që synon t’i japë kohë Belinda Ballukut të intimidojë dhe të kërcënojë dëshmitarët.

Prokurorët e SPAK të pranishëm në mbledhje kërkuan që vendimi të merret sa më shpejt dhe thanë se 3 ditë kohë ishin të mjaftueshme për të shqyrtuar provat dhe për të marrë një vendim.

Por socialistët duket se kërkojnë që çështja të shtyhet më tej. Fillimisht Peleshi tha se mbledhja e radhës duhet të ishte në datën 20 janar, por më pas e mbylli mbledhjen pa një vendim përfundimtar.

