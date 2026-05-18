EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
BTC $76,638 ▼ -1.71% ETH $2,105 ▼ -3.42% XRP $1.3818 ▼ -2.06% SOL $84.4500 ▼ -2.02%
Zgjedhjet e 7 qershorit/ Mbi 140 mijë emigrantë të interesuar për votimet në Diasporë

Diaspora mbetet e interesuar për zgjedhjet në Kosovë.

Nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve njoftohet se më 17 maj është përmbyllur periudha për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës për zgjedhjet e 8 qershorit dhe sipas të dhënave të përfunduara janë pranuar 142.803 kërkesa për regjistrim, prej të cilave deri më tani janë aprovuar rreth 110 mijë.

Mënyra më e preferuar e votimit nga diaspora mbetet votimi përmes postës.

Nga 109,696 aplikime të aprovuara, 81,901 shtetas janë regjistruar për të dërguar pakon me fletëvotim në kutinë postare jashtë Kosovës, 2,855 të tjerë për të dërguar pakon me fletëvotim në kutinë postare të KQZ-së në Kosovë dhe 24,940 janë regjistruar për të votuar fizikisht në ndonjërën nga përfaqësitë diplomatike.

Votimi jashtë vendit do të zhvillohet më herët sesa dita e zgjedhjeve në Kosovë.

Sipas planifikimit të parë të KQZ votimi përmes postës do të fillojë më 25 maj dhe do të përfundojë më 6 qershor, ndërsa votimi në përfaqësi diplomatike organizohet një ditë përpara zgjedhjeve, më 6 qershor.

Për votimin me postë janë funksionalizuar kutitë postare në 23 shtete të botës, përfshirë Kosovën, ndërsa adresat e tyre do të publikohen gjatë javës.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta rishikojë listën e përfaqësive diplomatike ku do të organizohet votimi fizik, pasi disa prej tyre kanë më pak se 50 votues të regjistruar.

Zgjedhjet e 7 qershorit janë të tretat nacionale brenda 16 muajve duke rregjistruar një nga krizat më të thella politike në vend që nga pas lufta.

