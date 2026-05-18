365 milionë euro nga eksportet në muajin prill, rritje rreth 17% nga lufta
Tregtia e jashtme ka shënuar rritje të forte gjatë muajve të fundit. Të dhënat e publikuara nga INSTAT tregojnë se eksportet e mallrave arritën në 365 milionë euro, me rritje 17% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.
Megjithatë, pavarësisht këtij përmirësimi, ekonomia shqiptare vijon të mbetet e varur nga importet. Gjatë prillit, importet arritën në 820 miliionë euro, ndërsa deficiti tregtar mbeti i lartë, në 460 milione euro.
Shifrat tregojnë një ekonomi që po përpiqet të rikuperojë ritmin e eksporteve pas një periudhe të gjatë tkurrjeje.
Rritja e eksporteve është udhëhequr kryesisht nga sektori i mineraleve, lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike, i cili ka kontribuar me 10 pikë përqindje në totalin e rritjes. Një tjetër shtysë e fortë ka ardhur nga materialet e ndërtimit dhe metalet me 6.5 pikë përqindje.
Kjo tregon se eksportet shqiptare vazhdojnë të mbështeten kryesisht në sektorë bazikë dhe në produkte me vlerë të ulët të shtuar, të lidhura me lëndët e para, energjinë dhe industrinë përpunuese të metaleve.
Nga ana tjetër, sektori fason, që për vite me radhë ka qenë një nga motorët kryesorë të eksporteve shqiptare, vijon të japë sinjale dobësimi. Tekstilet dhe këpucët kanë ndikuar negativisht në ecurinë e eksporteve me -1.8 pikë përqindje.
Kjo rënie lidhet jo vetëm me ngadalësimin e kërkesës në tregjet europiane, por edhe me kostot më të larta të prodhimit, mungesën e fuqisë punëtore dhe konkurrencën në rritje nga tregjet aziatike.
