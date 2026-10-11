Sot në Kuvend dorëzohet çmimi shtetëror “11 Tetori”: nderimi më i lartë për vepër jetësore
Ceremonia e dorëzimit të çmimit shtetëror "11 Tetori" mbahet sot në Kuvend, ku do të nderohen laureatët e vitit 2026 për vepër jetësore në kulturë, shkencë dhe arsim.
Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbahet sot, më 11 tetor 2026 në orën 12:00, ceremonia solemne e dorëzimit të çmimit shtetëror “11 Tetori”, siç njofton Бизнис Вести. Ky është nderimi më i lartë shtetëror për vepër jetësore në fushën e shkencës, artit, ekonomisë dhe veprimtarive të tjera me interes publik.
Sipas vendimit zyrtar të Bordit, të publikuar nga Ministria e Kulturës, laureatët e vitit 2026 janë: në kulturë dhe arte — shkrimtari prof. dr Venko Andonovski; në shkencë dhe arsim — gjuhëtari prof. dr Dimitar Pandev, profesoresha universitare prof. dr Gjulumser Kasapi dhe prof. dr Vlado Popovski, doktor i shkencave historike, politike dhe juridike.
Vendimi u mor nga Bordi për ndarjen e çmimit shtetëror “11 Tetori” në mbledhjen e tij të fundit, sipas Ligjit për çmimet shtetërore. Kryetar i Bordit është prof. dr Svetozar Antoviq, dekan i Fakultetit të Mjekësisë në Shkup.
Çmimi dorëzohet tradicionalisht çdo vit me rastin e festës shtetërore 11 Tetori – Dita e Kryengritjes Popullore; sivjet shënohet 85-vjetori i kryengritjes antifashiste.
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