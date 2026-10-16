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Ekspozita

Sotheby’s në Londër mbyll shitjen bashkëkohore me 61 milionë dollarë: de Kooning udhëheq me 12.9 milionë

Ankandi i mbrëmjes gjatë javës së Frieze shiti 28 lote; «Untitled» e vitit 1977 u bë vepra më e shtrenjtë e artistit e shitur ndonjëherë në një ankand europian, ndërsa një vizatim me iPad i David Hockney-t vendosi rekord për atë medium.

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Shtëpia e ankandeve Sotheby’s mbylli të enjten në mbrëmje në Londër shitjen e saj bashkëkohore me një total prej 61 milionë dollarësh, përfshirë tarifat, siç njofton Artnet News. Ankandi u zhvillua gjatë javës së panairit Frieze dhe paraqiti 37 lote me art kryesisht amerikan dhe europian; tre lote u tërhoqën para shitjes, 28 u shitën dhe gjashtë nuk gjetën blerës.

Në krye të mbrëmjes u rendit «Untitled» e vitit 1977 e Willem de Kooning-ut, e cila arriti 12.9 milionë dollarë me tarifa — çmimi më i lartë i paguar ndonjëherë për një vepër të artistit në një ankand europian, sipas Artnet News. Pas saj erdhën një abstraksion i Gerhard Richter-it i vitit 1992, i shitur për 8.8 milionë dollarë, dhe një vepër e errët e Mark Rothko-së e vitit 1969, e cila realizoi 4.9 milionë dollarë.

Mbrëmja solli edhe surpriza. Një vizatim me iPad i David Hockney-t arriti 2.5 milionë dollarë, gati trefishi i vlerësimit maksimal, duke vendosur rekord për veprat e artistit në këtë medium, ndërsa piktura e tij «Henry Reading» e vitit 1985 u shit për 3.8 milionë dollarë. Rezultatin më të fortë krahasuar me vlerësimin e pati «Butterfly Fish» e vitit 1978 e piktorit Michael Andrews: skena e vogël ujore u shit për 933,110 dollarë, më shumë se pesëfishi i vlerësimit maksimal dhe çmimi më i lartë ndonjëherë për një vepër në letër të artistit.

Georg Baselitz ishte artisti me më shumë vepra në shitje, me pesë lote, ndërsa tri vepra — mes tyre një kanavacë e Anselm Kiefer-it dhe një kabinet me pilula i Damien Hirst-it — u tërhoqën para ankandit.

Totali prej 61 milionë dollarësh mbeti pak nën atë të shitjes ekuivalente të vitit të kaluar, duke e bërë mbrëmjen një rezultat të respektueshëm, por pa eufori, në një treg londinez që po matet me kujdes gjatë javës së Frieze.

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