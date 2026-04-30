SPAK delegon çështjen “Onkologjiku” në Tiranë, hetim i veçantë ndaj mjekut Edmond Gashi
Prokuroria e Posaçme shpalli moskompetencë për dosjen e njohur si “Onkologjiku” dhe veçoi hetimin vetëm për mjekun Edmond Gashi, duke ia kaluar çështjen Prokurorisë së Tiranës si organit kompetent. Pas hetimeve, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë, ka kërkuar dërgimin për gjykim të gjashtë personave: Brikena Qirjazi, Alketa Pere, Emiljano Lela, Drilona Kishta, Halil Gashi dhe Florjan Marku.
Sipas shqiptarja, hetimet kanë dokumentuar raste ku pacientë të spitalit onkologjik janë orientuar drejt klinikave private, shpesh kundrejt tarifave të fryra, në vend që të trajtoheshin falas nga struktura publike. Hetuesit gjithashtu konstatuan se në spital ishte instaluar një aparaturë Kobalto-terapie në kushte jo të përshtatshme teknike dhe pa bunker antiradioaktiv të kërkuar, pajisje e cila që nga viti 2021 nuk është vënë në shfrytëzim dhe ka qenë në kushte që përbëjnë rrezik potencial për personelin mjekësor. SPAK ka kryer ekspertiza, kontrolle në Onkologjik, verifikime faturash dhe dokumentesh doganore, si dhe marrë deklarime dhe ekspertime teknike.
Prokuroria akuzon konkretisht se një nga të pandehurit, në cilësinë e koordinatorit, orientonte pacientët drejt klinikave private dhe përfitonte komisione; administratori i një klinike akuzohet për fshehje të të ardhurave dhe moslëshim faturasash; administratori i një farmacie dyshohet për tregtim të barnave kontrabandë; ndërsa disa zyrtarë e specialistë të QSUT akuzohen për shpërdorim detyre dhe për mosmarrje të masave për vendosjen dhe funksionimin e sigurt të pajisjeve. Emra dhe rolet përmenden si pjesë e kërkesës për gjykim, ndërsa procedimi përfshin edhe hetime të tjera të bashkuara nën të njëjtin rast, përfshirë njohjen si “Kobalti”.
Çështja do të shqyrtohet nga Gjykata Penale e Tiranës, e cila do të vendosë përse do dërgohet apo jo në gjykim. Hetimet nga autoritetet vazhdojnë, ndërsa çdo i dyshuar përballet me presumpcionin e pafajësisë deri në vendim të formës së prerë. Raporton shqiptarja.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.