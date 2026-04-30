☁️
Tiranë 17°C · Vranët 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 107.91 ▲0.96%
ARI 4,626 ▲1.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $76,116 ▼ -1.18% ETH $2,259 ▼ -2.78% XRP $1.3738 ▼ -1.25% SOL $83.2000 ▼ -1.48%
30 Apr 2026
Breaking
Charles i impresionuar nga muzika ushtarake gjatë vizitës në SHBA Parajsa e Tintorettos, piktura monumentale në Pallatin Dukal të Venecias Leao në dyshim, Milan përshikon alternativat: emri i ri është Luca Koleosho Valdano vlerëson kandidatët për pankinën e Real Madridit: Mourinho mbyll kapitullin, Deschamps si alternativë e fortë Goditet grup droge në Tiranë: një i arrestuar, dy në kërkim
Menu
Kronika

SPAK delegon çështjen “Onkologjiku” në Tiranë, hetim i veçantë ndaj mjekut Edmond Gashi

· 2 min lexim

Prokuroria e Posaçme shpalli moskompetencë për dosjen e njohur si “Onkologjiku” dhe veçoi hetimin vetëm për mjekun Edmond Gashi, duke ia kaluar çështjen Prokurorisë së Tiranës si organit kompetent. Pas hetimeve, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë, ka kërkuar dërgimin për gjykim të gjashtë personave: Brikena Qirjazi, Alketa Pere, Emiljano Lela, Drilona Kishta, Halil Gashi dhe Florjan Marku.

Sipas shqiptarja, hetimet kanë dokumentuar raste ku pacientë të spitalit onkologjik janë orientuar drejt klinikave private, shpesh kundrejt tarifave të fryra, në vend që të trajtoheshin falas nga struktura publike. Hetuesit gjithashtu konstatuan se në spital ishte instaluar një aparaturë Kobalto-terapie në kushte jo të përshtatshme teknike dhe pa bunker antiradioaktiv të kërkuar, pajisje e cila që nga viti 2021 nuk është vënë në shfrytëzim dhe ka qenë në kushte që përbëjnë rrezik potencial për personelin mjekësor. SPAK ka kryer ekspertiza, kontrolle në Onkologjik, verifikime faturash dhe dokumentesh doganore, si dhe marrë deklarime dhe ekspertime teknike.

Prokuroria akuzon konkretisht se një nga të pandehurit, në cilësinë e koordinatorit, orientonte pacientët drejt klinikave private dhe përfitonte komisione; administratori i një klinike akuzohet për fshehje të të ardhurave dhe moslëshim faturasash; administratori i një farmacie dyshohet për tregtim të barnave kontrabandë; ndërsa disa zyrtarë e specialistë të QSUT akuzohen për shpërdorim detyre dhe për mosmarrje të masave për vendosjen dhe funksionimin e sigurt të pajisjeve. Emra dhe rolet përmenden si pjesë e kërkesës për gjykim, ndërsa procedimi përfshin edhe hetime të tjera të bashkuara nën të njëjtin rast, përfshirë njohjen si “Kobalti”.

Çështja do të shqyrtohet nga Gjykata Penale e Tiranës, e cila do të vendosë përse do dërgohet apo jo në gjykim. Hetimet nga autoritetet vazhdojnë, ndërsa çdo i dyshuar përballet me presumpcionin e pafajësisë deri në vendim të formës së prerë. Raporton shqiptarja.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu