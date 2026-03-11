☀️
Europa

Spanja shkarkon zyrtarisht ambasadoren në Izrael pas përplasjeve diplomatike

· 1 min lexim

Qeveria spanjolle ka zyrtarizuar të mërkurën shkarkimin e Ana Salomon, ambasadores së saj në Izrael. Ky vendim shënon një tjetër zhvillim në marrëdhëniet e tensionuara diplomatike mes Madridit dhe qeverisë së kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu.

Ana Salomon kishte shërbyer në këtë detyrë diplomatike që nga viti 2021. Megjithatë, ajo ishte tërhequr për konsultime në Madrid në shtator të vitit 2025. Krisja e thellë diplomatike mes dy vendeve erdhi si pasojë e vendimit të Spanjës për të njohur zyrtarisht shtetin e Palestinës, një lëvizje e ndërmarrë në prill të dy viteve më parë.

Masa e shkarkimit mori formë të plotë ligjore pas botimit në Gazetën Zyrtare të Shtetit spanjoll. Ky vendim u miratua përmes një rezolute të Këshillit të Ministrave ditën e djeshme, me propozim të Ministrit të Punëve të Jashtme, José Manuel Albares.

Dekreti zyrtar përmbyllës, i cili mban nënshkrimin e Mbretit Felipe VI, përfshin gjithashtu një shënim ku diplomatja falënderohet për “shërbimet” e saj të ofruara gjatë kohës që mbante këtë post.

