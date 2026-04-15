Jeta pas Orbán-it: Si pritet që humbja e tij shkatërruese të transformojë dinamikën e fuqisë së BE-së
Zgjedhjet hungareze i kanë dhënë fund papritur epokës së Viktor Orbán. Humbja e tij pritet të transformojë dinamikën e pushtetit në tryezën e BE-së.
Këshilli Evropian po shkon drejt një riorganizimi.
Anëtari i saj më jetëgjatë, Viktor Orbán, është duke u larguar pas një humbjeje dërrmuese në zgjedhjet parlamentare që i kanë dhënë fund papritur 16 viteve të tij të pushtetit të pandërprerë dhe ndonjëherë të pakontrolluar. Për herë të parë në një brez, Hungaria do të udhëhiqet nga një kryeministër tjetër, Péter Magyar, nga një parti tjetër, Tisza.
Ndërrimi i rojes ndryshon automatikisht dinamikën e pushtetit në Bashkimin Evropian, ku Hungaria, nën kontrollin e ngushtë të Orbán-it, u bë sinonim i përçarjes dhe pengimit, duke i zemëruar udhëheqësit e majtë, të djathtë dhe të qendrës.
Përdorimi famëkeq i vetos nga ana e tij, një mjet ligjor i konceptuar si mjeti i fundit që Orbán e bëri të zakonshme, ishte veçanërisht acarues për shtetet e tjera anëtare. Vetot e tij u përshkruan në mënyra të ndryshme si “transaksionale”, “keqbesimtare”, “të papranueshme” dhe “shantazh” .
Një diplomat i lartë dikur bëri shaka se vetot e Orbán ishin si kukulla ruse sepse “nuk e di kurrë se çfarë vjen pas kësaj”.
Në javët e fundit, krahasimi me kukullën u shndërrua në “Kali i Trojës” pas zbulimeve tronditëse se ministri i jashtëm i Orbán-it e informonte rregullisht homologun e tij rus, Sergey Lavrov, rreth vendimeve kyçe të BE-së. Për shumë njerëz, situata ishte thjesht e paqëndrueshme.
Ky acarim shpjegon pse udhëheqësit ishin kaq entuziastë në përgëzimin e hungarezëve.
“Hungaria është rikthyer në zemër të Evropës, aty ku i ka takuar gjithmonë”, tha Ursula von der Leyen , presidentja e Komisionit Evropian, e cila u demonizua nga fushata e dështuar e Orbán si armike e Hungarisë.
Emmanuel Macron i Francës i inkurajoi magjarët të “bashkojnë forcat për një Evropë të fortë, të sigurt dhe mbi të gjitha të bashkuar”, ndërsa Pedro Sánchez i Spanjës deklaroi se vlerat evropiane kishin fituar. Friedrich Merz i Gjermanisë ishte më i sinqertë, duke pranuar se ishte “shumë mirënjohës dhe i lehtësuar” nga rezultatet dhe duke parashikuar se “gjërat do të jenë më të lehta tani”.
Pavarësisht se kishte marrë pjesë në samitet e BE-së për 16 vjet rresht, Orbán u anashkalua dukshëm dhe mori shumë pak vëmendje në vërshimin e mesazheve.
Giorgia Meloni e Italisë dhe Andrej Babiš i Republikës Çeke, dy kolegë me të njëjtat mendime, ishin ndër të paktët që i bënë homazhe në mënyrë të hapur kryeministrit në largim.
“E di që edhe nga opozita, ai do të vazhdojë t’i shërbejë kombit të tij”, tha Meloni.
‘Optimizëm i kujdesshëm’
Ndërkohë, në Bruksel, skena kryesore e vetos së Orbán-it, diplomatët dhe zyrtarët po pyesin veten se çfarë lloj Hungarie do të dalë pas zgjedhjeve historike.
Për disa, skenari i së ardhmes është ende i vështirë për t’u imagjinuar, duke pasur parasysh se sa shumë Orbán e ka riformësuar shtetin hungarez duke çmontuar kontrollet dhe balancat, duke minuar sundimin e ligjit, duke kapur peizazhin mediatik dhe duke thelluar lidhjet me Moskën.
Fakti që Magyar, një konservator, më parë ishte anëtar me kartë identiteti i partisë Fidesz të Orbán-it derisa doli nga radhët në vitin 2024 për të udhëhequr Tiszën, ka ngritur disa dyshime.
Të pyetur rreth pritjeve të tyre për fituesin, diplomatët dhe zyrtarët, të cilëve iu kërkua anonimiteti për të folur lirisht, shprehën mendime të ndryshme.
Njëri paralajmëroi një “ndryshim të rëndësishëm” si në përmbajtje ashtu edhe në stil, me një Hungari të re më praktike dhe më pak kontradiktore. Një diplomat i dytë ishte shumë më i matur, duke vënë në dukje lidhjen e mëparshme të Hungarisë me Fidesz, e cila mund të vazhdojë. Një i tretë u përcaktua si “optimizëm i kujdesshëm”, me theks të veçantë në fjalën “i kujdesshëm”.
“Sigurisht, ka një ndjenjë lehtësimi kur sheh largimin e një qeverie që e ka sabotuar në mënyrë aktive BE-në për vite me radhë”, tha një zyrtar i BE-së.
Mes pikëpamjeve të ndryshme, ekziston një ndjenjë mbizotëruese shprese se, të paktën, hungarezët do ta mbyllin epokën e Orbánit me të drejtën e vetos dhe se diskutimet kolektive do të kursehen nga bllokime të ashpra dhe që kërkojnë shumë kohë.
Vetë Magjari ka premtuar se, nën drejtimin e tij, Hungaria do të mbajë një “qëndrim konstruktiv” që është “kritik dhe i gatshëm për debat”.
Në konferencën e tij të parë për shtyp pas zgjedhjeve, Magyar foli për një nga vendimet më të diskutueshme të Orbán-it : veton e tij mbi kredinë prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, e cila përmbysi një marrëveshje delikate të arritur nga udhëheqësit në një samit vendimtar në dhjetor.
Magyar tha se marrëveshja “ishte arritur tashmë” në dhjetor dhe nuk duhet të rishikohet. Ai konfirmoi gjithashtu se Hungaria do të ruante të drejtën e përjashtimit nga huamarrja e përbashkët, e negociuar nga Orbán, sepse vendi është në një “situatë shumë të vështirë financiare”.
Komentet u pritën mirë brenda Komisionit, i cili është përpjekur të kapërcejë veton e Orbán-it dhe kërkesat e tij në lidhje me tubacionin e naftës Druzhba. Një zëdhënës tha se kredia duhet të arrijë në Kiev “sa më shpejt të jetë e mundur”.
Gjithashtu të bllokuara janë ende raundi i 20-të i sanksioneve kundër Rusisë, hapja e grupeve të pranimit për Ukrainën dhe 6.6 miliardë euro ndihmë ushtarake për Kievin.
Përsëri në tavolinë
Përtej vetos, pika kryesore e fërkimit që udhëheqësit e BE-së duan të heqin, detyra më urgjente për Hungarinë është të rivendosë pozicionin e Hungarisë në konstelacionin politik dhe të rivendosë lidhjet midis Budapestit dhe Brukselit, të cilat aktualisht janë në nivelin më të ulët historik.
Vendosmëria e tij e deklaruar për të qenë “në tryezë” është një kthesë 180 gradë nga Orbán, i cili gradualisht u largua nga biseda derisa u bë përçarësi kryesor nga anash. Në një samit vendimtar në dhjetor 2023, Orbán u kërkua të largohej nga salla për të mundësuar konsensusin e nevojshëm – një episod i pashembullt në bllok.
Ky izolim është ajo që magjarët duket se dëshirojnë më shumë ta shmangin.
Politikat partiake me siguri do ta ndihmojnë atë. Ndërsa Orbán i përket Patriotëve për Evropën (PfE) të ekstremit të djathtë dhe euroskeptikë, hungarezët rrjedhin nga Partia Popullore Evropiane (PPE), familja e qendrës së djathtë që dominon Këshillin Evropian. Kjo, në vetvete, është një avantazh i madh për të sapoardhurin për të lundruar në dinamikat komplekse të pushtetit.
Qasja e tij ndaj Brukselit mund të tërheqë paralele me atë të kryeministrit polak Donald Tusk, i cili erdhi në pushtet në vitin 2023 nën flamurin e përmirësimit të lidhjeve Varshavë-Bruksel dhe zhbllokimit të miliarda fondeve të BE-së . Hungaria përballet me pikërisht këtë detyrë.
“Supozimi im i punës është se Magjari do të marrë një rol të ngjashëm me Tuskun: të heqë veton konfrontuese, veçanërisht për Ukrainën, pa ndryshuar ndjeshëm qëndrimet e tij mbi migracionin, politikën klimatike apo çështjet sociale”, thotë Nicolai von Ondarza, një studiues i lartë në Institutin Gjerman për Çështje Ndërkombëtare dhe të Sigurisë (SWP).
“Meqenëse qeveria e re do të duhet të përqendrohet në reformimin e shtetit dhe pastrimin e strukturave të korrupsionit të krijuara nga Orbán, rëndësia e tepërt që Hungaria kishte për shkak të sjelljes shkatërruese të Orbán ka të ngjarë të zvogëlohet.”
Riorganizimi i Hungarisë në tryezën e bisedimeve, nga periferia në qendër, do të ndiqet nga afër nga kryeministri sllovak Robert Fico, i cili ka qenë aleati më i ngushtë i Orbán në Këshillin Evropian dhe ka mbështetur qëndrime të ngjashme për çështjet që lidhen me Ukrainën dhe Rusinë.
Fico, ashtu si Orbán, ka shkaktuar polemika duke përdorur veton për të nxjerrë lëshime në dosje të palidhura. Vetot e Ficos, megjithatë, nuk janë tamam si ato të Orbán. Edhe pse të dy janë të gatshëm të pengojnë, sllovaku preferon të mbajë një linjë të hapur komunikimi me udhëheqësit e tjerë në një përpjekje për të arritur një kompromis. Orbán, nga ana tjetër, duket i kënaqur të ruajë bllokimin, pavarësisht presionit të jashtëm.
Mbetet për t’u parë se si do të sillet Fico pa Orbánin në krah. Disa diplomatë besojnë se ai do të mbetet përçarës. Të tjerë parashikojnë se ai do të dobësohet në mënyrë të pashmangshme.
Sidoqoftë, perspektiva e vetos një opsion në dispozicion të çdo udhëheqësi në detyrë, përfshirë hungarezët do të vazhdojë të mbizotërojë mbi bllokun me 27 anëtarë, ndërsa ai përballet me sfida të mëdha që kërkojnë veprim të shpejtë dhe vendimtar.
Për Ursula von der Leyen, epoka pas Orbán duhet të jetë rreth “mësimeve të nxjerra”.
“Mendoj se kalimi në votimin me shumicë të kualifikuar në politikën e jashtme është një mënyrë e rëndësishme për të shmangur bllokimet sistemike, siç e kemi parë në të kaluarën”, tha ajo pas zgjedhjeve.
“Dhe ne duhet ta përdorim vrullin tani, me të vërtetë, për të ecur përpara në këtë temë.”
The post Jeta pas Orbán-it: Si pritet që humbja e tij shkatërruese të transformojë dinamikën e fuqisë së BE-së appeared first on Euronews Albania.
