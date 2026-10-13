Spotify në iPhone: tani mjafton t’i kërkosh Siri-t muzikë, pa thënë “on Spotify”
Funksioni i ri në iOS 27 e lejon Siri-n të mësojë aplikacionin e preferuar të muzikës dhe ta drejtojë automatikisht kërkesën atje — për këngë, podkaste, libra audio dhe lista personale.
Përdoruesit e Spotify-t në iPhone nuk do të kenë më nevojë të shtojnë frazën ‘on Spotify’ në fund të çdo komande zanore për Siri-n: siç njofton TechCrunch, kompania e transmetimit muzikor bëri të ditur të martën se në pajisjet me iOS 27 mjafton t’i kërkosh asistentit zanor atë që do të dëgjosh dhe Spotify do ta luajë përmbajtjen automatikisht.
Sipas Spotify-t, kërkesa mund të jetë për një këngë, album, podkast apo libër audio konkret, por edhe një kërkesë e përgjithshme — për shembull muzikë për stërvitje — ose një nga funksionet e platformës, si DJ-ja e personalizuar. Me zë mund të kërkohen edhe rekomandime të personalizuara, të rifillohet një podkast i lënë përgjysmë, të kërkohet në bibliotekën personale apo të krijohet një listë dëgjimi e gjeneruar me inteligjencë artificiale.
Funksioni i ri funksionon sepse, siç shpjegon TechCrunch, Siri tani mund ta mësojë aplikacionin e preferuar të muzikës së përdoruesit: kur dikush përdor vazhdimisht Spotify-n, kërkesat zanore për muzikë drejtohen automatikisht atje, pa pasur nevojë ta emërtojë aplikacionin çdo herë. Kjo e bën dëgjimin pa duar më natyral, thonë nga kompania, sepse përdoruesi përqendrohet te ajo që do të dëgjojë dhe jo te mënyra se si duhet ta formulojë kërkesën.
Sipas njoftimit, funksioni është i disponueshëm në nivel global për përdoruesit me iPhone 15 Pro ose modele më të reja, jashtë Bashkimit Evropian, me kusht që Apple Intelligence të jetë i aktivizuar në cilësimet e pajisjes.
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