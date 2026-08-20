🌤️
Tiranë 22°C · Kryesisht kthjellët 20 August 2026
S&P 500 7,708 ▲0.21%
DOW 53,463 ▲0.22%
NASDAQ 26,331 ▲0.16%
NAFTA 84.27 ▼0.14%
ARI 4,577 ▲0.69%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9405 EUR/ALL 92.7656 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3640 EUR/TRY 55.4769 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6079 EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9405 EUR/ALL 92.7656 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3640 EUR/TRY 55.4769 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6079
₿ CRYPTO
BTC $69,326 ▲ +7.17% ETH $2,249 ▲ +17.38% XRP $1.0953 ▲ +9.24% SOL $85.4200 ▲ +10.75%
S&P 500 7,708 ▲0.21 % DOW 53,463 ▲0.22 % NASDAQ 26,331 ▲0.16 % NAFTA 84.27 ▼0.14 % ARI 4,577 ▲0.69 % S&P 500 7,708 ▲0.21 % DOW 53,463 ▲0.22 % NASDAQ 26,331 ▲0.16 % NAFTA 84.27 ▼0.14 % ARI 4,577 ▲0.69 %
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9405 EUR/ALL 92.7656 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3640 EUR/TRY 55.4769 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6079 EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9405 EUR/ALL 92.7656 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3640 EUR/TRY 55.4769 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6079
20 Aug 2026
Breaking
Vita Vea firmos një zgjatje njëvjeçare prej 30 milionë dollarësh dhe do të qëndrojë me Buccaneers deri në 2027 Harry dhe Meghan rikthehen në Mbretërinë e Bashkuar, të paktën përkohësisht Yankees ndaj Orioles në Camden Yards: Warren përballë Bassitt, ndeshja e 19 gushtit 2026 Kurti priti në takim shefin e ri të EULEX-it, diskutohet për gjendjen e sigurisë dhe bashkëpunimin Steve Cohen mbështet presidentin e Mets, David Stearns: ai mëson nga gabimet
Menu
MLB

Steve Cohen mbështet presidentin e Mets, David Stearns: ai mëson nga gabimet

· 2 min lexim

Pronari i New York Mets, Steve Cohen, deklaroi se mbetet i përkushtuar ndaj presidentit të operacioneve të bejsbollit, David Stearns, pavarësisht se skuadra dështoi në pritshmëri gjatë sezonit 2026 dhe përfundoi me bilancin 57-70, në vendin e fundit të Divizionit Lindor të Ligës Kombëtare.

Sipas Bleacher Report, Cohen tha se e vlerëson punën e Stearns dhe e sheh atë si udhëheqës që përshtatet dhe mëson nga gabimet. Ai gjithashtu vlerësoi afatin e tregtisë, duke theksuar se proceset e mira nuk garantojnë gjithnjë rezultate të menjëhershme.

Stearns bëri ndryshime të konsiderueshme në trupën e lojtarëve gjatë një sezoni jashtësezone, dhe shumë nga përforcimet e theksuara nuk dhanë pritshmëritë. Cohen pranoi se skuadra mund të ketë marrë rreziqe të tepërta me shumën e ndryshimeve dhe se integrimi i elementeve të reja kërkon kohë. Ndërkohë, Milwaukee Brewers, ku Stearns kishte një rol të rëndësishëm, kanë vazhduar të jenë konkurrues pas largimit të tij—ai u tërhoq nga detyra e përditshme në 2022 dhe u nda pas sezonit 2023, ndërsa Brewers fituan tre tituj radhazi në NL Central dhe arritën në NLCS vitin e kaluar.

Mets shkarkuan trajnerin Carlos Mendoza në qershor, pas dy e gjysmë sezonesh në krye të ekipit, por Cohen nuk duket i gatshëm të kryejë një pastrim të plotë të zyrave të larta. Stearns do të ketë mundësinë të përpiqet ta rikthejë skuadrën në rrugën e duhur; megjithatë, mbetet e paqartë nëse një rikthim i shpejtë është i mundshëm, siç raporton Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu