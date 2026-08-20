Steve Cohen mbështet presidentin e Mets, David Stearns: ai mëson nga gabimet
Pronari i New York Mets, Steve Cohen, deklaroi se mbetet i përkushtuar ndaj presidentit të operacioneve të bejsbollit, David Stearns, pavarësisht se skuadra dështoi në pritshmëri gjatë sezonit 2026 dhe përfundoi me bilancin 57-70, në vendin e fundit të Divizionit Lindor të Ligës Kombëtare.
Sipas Bleacher Report, Cohen tha se e vlerëson punën e Stearns dhe e sheh atë si udhëheqës që përshtatet dhe mëson nga gabimet. Ai gjithashtu vlerësoi afatin e tregtisë, duke theksuar se proceset e mira nuk garantojnë gjithnjë rezultate të menjëhershme.
Stearns bëri ndryshime të konsiderueshme në trupën e lojtarëve gjatë një sezoni jashtësezone, dhe shumë nga përforcimet e theksuara nuk dhanë pritshmëritë. Cohen pranoi se skuadra mund të ketë marrë rreziqe të tepërta me shumën e ndryshimeve dhe se integrimi i elementeve të reja kërkon kohë. Ndërkohë, Milwaukee Brewers, ku Stearns kishte një rol të rëndësishëm, kanë vazhduar të jenë konkurrues pas largimit të tij—ai u tërhoq nga detyra e përditshme në 2022 dhe u nda pas sezonit 2023, ndërsa Brewers fituan tre tituj radhazi në NL Central dhe arritën në NLCS vitin e kaluar.
Mets shkarkuan trajnerin Carlos Mendoza në qershor, pas dy e gjysmë sezonesh në krye të ekipit, por Cohen nuk duket i gatshëm të kryejë një pastrim të plotë të zyrave të larta. Stearns do të ketë mundësinë të përpiqet ta rikthejë skuadrën në rrugën e duhur; megjithatë, mbetet e paqartë nëse një rikthim i shpejtë është i mundshëm, siç raporton Bleacher Report.
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