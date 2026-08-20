Philadelphia Flyers të uritur për hapin tjetër pas kthimit në play-off, thotë Jamie Drysdale
Jamie Drysdale thotë se Philadelphia Flyers hyjnë në sezonin e ri me shumë besim dhe dëshirë për të bërë më shumë, pas një përfundimi sezonit që u siguronte kualifikimin në play-off. Mbrojtësi shprehu se atmosfera në dhomën e zhveshjes është e fortë, me raportim të mirë dhe dëshirë për të ndërtuar mbi atë që arritën sezonin e kaluar.
Siç raporton nhl, skuadra bëri një përshpejtim të vonshëm që e nxori nga një pozicion jashtë zonës së play-off-it dhe përfundoi me bilanc 18-7-1 pas 25 shkurtit, duke mbyllur sezonin 43-27-12 dhe duke prerë biletën për në fazën play-off për herë të parë pas pesë vitesh. Ata fituan serinë e parë ndaj Pittsburgh Penguins në gjashtë ndeshje, por u eleminuan pastaj nga Carolina Hurricanes në një seri të dytë të shkurtër.
Pas atij suksesi, drejtuesit e skuadrës morën qasje agresive në merkato: përfshirë ofertën e nënshkrimit për qendër-kërkuesin e kufizuar Leo Carlsson, ofertë që më pas u barazua nga ana e Anaheim Ducks. Drysdale tha se tërheqja e një qasjeje të tillë dukej si sinjal i qartë se klubi dëshiron të shtojë forcë dhe të konkurrojë seriozisht.
Skuadra mbetet e mbushur me talente të reja. Forwardi Porter Martone, zgjedhja e gjashtë në draftin e 2025, solli ndikim të menjëhershëm në disa ndeshje sezonale dhe në playoff, ndërsa lojtarë si Denver Barkey, Alex Bump dhe Matvei Michkov vazhdojnë të kenë pritshmëri të larta. Flyers do të nisin sezonin në shtëpi më 30 shtator ndaj Pittsburgh Penguins.
Drysdale, që hyn në sezonin e tij të tretë të plotë me 102 pikë në 295 ndeshje dhe pas nënshkrimit të kontratës katërvjeçare me vlerë 26 milionë dollarë, tha se ndihet i shëndetshëm dhe i gatshëm për të rritur ndikimin e tij—duke kërkuar të marrë më shumë rol ofensiv dhe të jetë më i qëndrueshëm çdo natë. Sipas nhl, ai është i motivuar që të ndërtojë mbi atë që arritën dhe të ndihmojë ekipin të bëjë një tjetër hap përpara këtë sezon.
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