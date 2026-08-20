Yankees ndaj Orioles në Camden Yards: Warren përballë Bassitt, ndeshja e 19 gushtit 2026
Më 19 gusht 2026, New York Yankees u përballën me Baltimore Orioles në Oriole Park at Camden Yards në Baltimore. Si titullar për Yankees u paraqit W. Warren (8-6, 4.42 ERA), ndërsa për Orioles nisi C. Bassitt (4-4, 5.11 ERA).
Siç raporton Bleacher Report, bilanci i skuadrave para kësaj ndeshjeje ishte 70-55 për New Yorkun dhe 61-65 për Baltimore. Në shkallë individuale, emra si B. Rice dhe P. Alonso shfaqeshin ndër liderët e sezonit për homerë dhe RBI; statistikat e sezonit tregonin gjithashtu diferenca në kategori si ERA, goditje dhe strikeouts për të dy ekipet.
Lista e dëmtimeve përfshinte disa emra të rëndësishëm: A. Judge (RFRib, IL60), C. Bellinger (LFLeg, IL10), G. Stanton (DH Leg, IL10), B. Alexander (TBHand, IL10), K. Akin (RP Elbow, IL60), R. Helsley (RP Elbow, IL60), R. Mountcastle (FB Foot, IL60) dhe Z. Eflin (SP Elbow, IL60). Këto mungesa priteshin të ndikojnë në rotacionin e sulmit dhe mbrojtjes për secilin ekip.
Edhe pse Orioles ishin në vend të fundit në Divizionin Lindor të AL, ata mbaheshin ende në garë për një vend wild-card, vetëm një ndeshje larg sipas të dhënave të siguruara gjatë ditës. Ndeshja në Camden Yards pritej të ishte vendimtare për ritmin e të dy klubeve në vijim të javëve të fundit të sezonit.
Sipas Bleacher Report, rezultatet e kësaj série dhe gjendja e dëmtimeve do të jenë faktorë kyç për shanset e përfundimit të sezonit të çdo skuadre.
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