Stili i Rrugës nga Javë e Modës në Milano, Vjeshtë 2023
<pGjatë Javës së Modës në Milano për sezonin e vjeshtës 2023, vëmendja u përqendrua tek stilimet e rrugës që reflektonin trendet më të fundit dhe personalitetin e qytetit.<pDizajnerë si Dolce & Gabbana prezantuan versione të reja të stilit të tyre, duke lënë mënjanë dekorimet tradicionale me kristale për teknika më të thjeshta si crochet. Valentino kombinoi elementë klasikë me prekje moderne, duke përfshirë pantallonat e njohura Levi’s 501 në koleksionet e tyre të modës së couture në Paris.<pGjithashtu, ngjarje do të kujtohen për diplomacitë unike të stilistëve si Thom Browne, i cili organizoi paradën e tij të parë couture me pjesëmarrjen e Lindsey Vonn, dhe Dior me punën e detajuar të qepjes dore që kërkoi mijëra orë përgatitje.<pNë këtë epokë të modës të vetë-shprehjes, marka si Schiaparelli dhe Marc Jacobs u dalluan për inovacionet, ku Jacobs zgjodhi të zhvillojë një shfaqje mode shumë të shkurtër, ndërsa aktoret si Pauline Chalamet ndanë parashikimet për trendet e ardhshme të markave si Miu Miu.<pModa e kësaj periudhe mbajti një lidhje të fortë me kulturën dhe individualitetin, me rikthime të stilit klasik si kravatat e holla të Valentino-s dhe lëvrimin e elementëve si bermuda e Chanel që sollën luks dhe rehati në të njëjtën kohë.
