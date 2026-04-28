EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
BTC $76,533 ▼ -1.44% ETH $2,274 ▼ -1.92% XRP $1.3863 ▼ -1.99% SOL $83.7100 ▼ -2.12%
Studentët e Multimedias sjellin “Jo Tokë e Thjeshtë” në Galerinë FAB

“Jo Tokë e Thjeshtë” me punime nga studentët e Atelierit të Multimedias ofron një përvojë të re artistike dhe u hap së fundmi në Galerinë FAB pranë Universitetit të Arteve. Profesor Vladimir Myrtezai thotë se ekspozita “Jo Tokë e Thjeshtë” krijon hapësira lëvizëse dhe “fluturuese” që pasqyrojnë ndryshimet në realitete dhe qëndrime artistike përmes katër lëndëve. ““Jo Tokë e Thjeshtë” është veshja më e re konceptuale e ekspozitës së studentëve të Atelierit të Multimedias, një ekspozitë që ndërton hapësira lëvizëse e “fluturuese”, të krijuara përmes riformulimeve të realiteteve dhe qëndrimeve artistike.

Ajo zhvillohet mbi boshtin e katër lëndëve, që vënë në lëvizje motorrët e transformimit, dhe mënyrat se si studentët herë konvertojnë format dhe gjuhët e shprehjes, e herë i qëndrojnë besnik limiteve të pranuara të identitetit të tyre kulturor”, shprehet profesor Myrtezai. Sipas tij, ekspozita krijon një hapësirë artistike të pasur, ku larmia e mediumeve të përdorura nga studentët krijojnë një dialog të thellë dhe të shumëanshëm me shikuesin. “Akte eksperimentale, shumëllojshmëri mediumesh dhe qëndrimesh artistike lëvizin ajrin e hapësirës së Galerisë FAB, duke krijuar një ndarje tërheqëse, të ngjashme me harta referuese që dialogojnë me historinë e kaluar dhe bashkëkohore të artit sot.

Në këtë terren, studentët janë të lirë dhe herë thellësisht xhenuinë në dialogun që krijojnë me shikuesin; në një kaos që vendos rendin, në një melodi të shpërbërë nga shumë burime tingulli, ku shumësi ndërton diversitetin e shprehjes”, vijon profesor Vladimir Myrtezai. Ekspozita “Jo Tokë e Thjeshtë” nga 31 studentët e Atelierit të Multimedias do të vijojë deri më 30 prill në galerinë FAB.

