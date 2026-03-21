Stuhia godet Ishujt Kanarie
Stuhia “Therese” ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në Ishujt Kanarie, duke sjellë shira të rrëmbyeshëm dhe erëra të fuqishme, raportuan mediat spanjolle.
Zonat e ulëta u përballën me përmbytje, pemët u shkulën dhe deti përmbyti shëtitoret bregdetare.
Gjithashtu, pati rrëshqitje dheu pasi disa vende regjistruan dyfishin e reshjeve mesatare vjetore brenda një hapësire prej disa ditësh.
Sipas raporteve nuk ka patur viktima.
Autoritetet njoftuan banorët të qëndronin në shtëpi – në një seri paralajmërimesh që filluan të mërkurën.
Çerdhet dhe shkollat u mbyllën, ndërsa festivalet dhe të gjitha tubimet e mëdha, si jashtë ashtu edhe brenda vendit u anuluan.
Pavarësisht dëmeve, shumë njerëz e mirëpritën faktin se falë reshjeve, rezervuarët tani janë të mbushur – në një zonë që ka qenë e prekur nga thatësira.
Stuhia pritet të qetësohet gradualisht gjatë së dielës. //a.i/
