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Ukraina

Sulmet ajrore ruse vrasin dy persona në rajonin e Dnipropetrovskut, thotë guvernatori Hanzha

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Foto arkiv: Një ndërtesë banimi në qytetin Dnipro, në Ukrainën juglindore

Sulmet ajrore ruse vranë dy persona në rajonin juglindor të Dnipropetrovskut herët të enjten, njoftoi guvernatori rajonal Oleksandr Hanzha në aplikacionin Telegram, siç njofton Reuters.

Foto arkiv: Një ndërtesë banimi në qytetin Dnipro, në Ukrainën juglindore
Foto arkiv: Një ndërtesë banimi në qytetin Dnipro, në Ukrainën juglindore

Në njoftimin e shkurtër të guvernatorit nuk u dhanë menjëherë detaje të mëtejshme për vendndodhjen e saktë të goditjeve brenda rajonit apo për dëme të tjera. Informacioni po përditësohet nga autoritetet lokale.

Rajoni i Dnipropetrovskut, në Ukrainën juglindore pranë vijave të frontit, është shënjestruar rregullisht nga sulmet ruse me raketa, dronë dhe artileri gjatë luftës, përfshirë qytetin industrial Dnipro dhe komunitetet përgjatë lumit Dnipro. Sulmet e së enjtes herët vijnë pas një nate tjetër sulmesh masive ruse në disa rajone të Ukrainës.

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