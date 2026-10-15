Sulmet ajrore ruse vrasin dy persona në rajonin e Dnipropetrovskut, thotë guvernatori Hanzha
Sulmet ajrore ruse vranë dy persona në rajonin juglindor të Dnipropetrovskut herët të enjten, njoftoi guvernatori rajonal Oleksandr Hanzha në aplikacionin Telegram, siç njofton Reuters.
Në njoftimin e shkurtër të guvernatorit nuk u dhanë menjëherë detaje të mëtejshme për vendndodhjen e saktë të goditjeve brenda rajonit apo për dëme të tjera. Informacioni po përditësohet nga autoritetet lokale.
Rajoni i Dnipropetrovskut, në Ukrainën juglindore pranë vijave të frontit, është shënjestruar rregullisht nga sulmet ruse me raketa, dronë dhe artileri gjatë luftës, përfshirë qytetin industrial Dnipro dhe komunitetet përgjatë lumit Dnipro. Sulmet e së enjtes herët vijnë pas një nate tjetër sulmesh masive ruse në disa rajone të Ukrainës.
Tema: Dnipropetrovsk luftë Rusi Ukrainë
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.