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Ukraina

Sulmi masiv rus në Kropivnitski godet logjistikën, transportin dhe industrinë, dy të vrarë

Guvernatori i rajonit të Kirovohradit, Andrii Rajkovych, tha se qyteti dhe rajoni përreth u goditën nga një sulm intensiv që nisi vonë të mërkurën; u dëmtuan shtëpi private dhe një pallat banimi, ndërsa shërbimet vazhdojnë vlerësimin në terren

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Sheshi qendror i Kropivnitskit
Foto arkiv: Sheshi qendror i Kropivnitskit, në rajonin e Kirovohradit (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Kropivnitski dhe rajoni i Kirovohradit në Ukrainën qendrore u goditën mbrëmjen e së mërkurës nga një sulm intensiv rus, i cili nisi vonë më 14 tetor dhe shënjestroi objektet e logjistikës, transportit dhe ndërmarrjet industriale, siç njofton The Kyiv Independent, duke cituar guvernatorin rajonal Andrii Rajkovych.

Sipas RBC-Ukraine, armiku vazhdoi goditjet ndaj rajonit duke u përqendruar te infrastruktura kritike, transporti dhe industria. Rajkovych u bëri thirrje banorëve të kujdesen për sigurinë e tyre dhe të mos publikojnë asgjë në rrjet, ndërsa shërbimet përkatëse dhe specialistët po e ndjekin situatën në terren.

Nga sulmi u dëmtuan shtëpi private në rrethin e Kropivnitskit. Në qendrën rajonale, goditja ra pranë territorit të një pallati shumëkatësh banimi: nga shpërthimi u thyen xhamat e ndërtesës dhe u dëmtuan automjetet e parkuara aty pranë. Në raportimet e para nuk kishte të dhëna për viktima.

Por bilanci ndryshoi gjatë mbrëmjes: siç njofton Afisha Kropyvnytskyi, u konfirmua një i vrarë në qendrën rajonale dhe më vonë, në orën 22:37 sipas orës së Kievit, u bë e ditur edhe për një të vrarë të dytë. Rajkovych u kërkoi banorëve të qëndrojnë në strehimore gjatë alarmeve dhe të ruajnë heshtjen informative, duke mos postuar pamje nga vendet e goditjeve apo nga puna e mbrojtjes.

Mediat lokale e përshkruan sulmin si ndër më të mëdhenjtë ndaj qytetit gjatë luftës, me shpërthime të vazhdueshme dhe goditje ndaj hekurudhës, depove dhe ndërmarrjeve. Vlerësimi i dëmeve vazhdon, ndërsa autoritetet rajonale nuk kanë dhënë ende një bilanc përfundimtar.

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