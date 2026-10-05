Sulmi rus me dron godet objekt energjetik në rajonin e Poltavës: 22,000 konsumatorë pa energji elektrike
Një sulm rus me dron ka goditur një objekt energjetik në rajonin e Poltavës në Ukrainën qendrore gjatë natës mes 4 dhe 5 tetorit, duke lënë rreth 22,000 konsumatorë pa energji elektrike, siç njofton The Kyiv Independent.
Njoftimi vjen nga autoritetet rajonale, të cilat konfirmuan se dronët rusë goditën objektin energjetik dhe ndërprenë furnizimin me energji për mijëra familje dhe biznese në rajon.
Sulmi vjen vetëm dy ditë pasi një dron tjetër rus goditi një objekt energjetik në distriktin Lubny të të njëjtit rajon, duke lënë rreth 6,000 konsumatorë pa energji — duke shënuar kështu sulmin e dytë brenda pak ditësh ndaj infrastrukturës energjetike të Poltavës.
Rusia ka përqendruar prej kohësh sulmet e saj ndaj rrjetit energjetik të Ukrainës, një strategji që Kievi dhe aleatët perëndimorë e kanë dënuar si përpjekje për të terrorizuar popullsinë civile në prag të dimrit.
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