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Ukraina

Sulmi rus me raketa në Kharkiv plagos të paktën 11 vetë, mes tyre një shpëtimtar

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Një sulm i madh rus me raketa ndaj Kharkivit, qytetit të dytë më të madh të Ukrainës, plagosi të paktën 11 vetë, mes tyre edhe një punonjës të shërbimit të emergjencave, dhe dëmtoi ndërtesa banimi në disa lagje, siç njofton The Kyiv Independent, duke cituar autoritetet ukrainase.

Një pallat banimi i shkatërruar në Kharkiv pas sulmit rus me raketa
Një pallat banimi i shkatërruar në Kharkiv pas sulmit rus me raketa — foto: Shërbimi Shtetëror i Emergjencave i Ukrainës (DSNS, rajoni i Kharkivit)

Sipas guvernatorit të rajonit të Kharkivit, Oleh Syniehubov, forcat ruse përdorën në sulm rreth 10 raketa të tipit Banderol, duke shënjestruar infrastrukturën civile të qytetit, i cili ndodhet vetëm rreth 30 kilometra larg kufirit me Rusinë.

Në lagjen Kholodnohirskyi, një goditje shkatërroi një seksion të tërë të një pallati banimi katërkatësh dhe dëmtoi të paktën dhjetë shtëpi private aty pranë. Në lagjen Shevchenkivskyi, një tjetër goditje ra mbi një pallat pesëkatësh: zjarri përfshiu një bankë në katin përdhes dhe gjashtë automjete, ndërsa tre pallate të tjera pësuan dëme në dritare.

Mes të plagosurve, dy janë në gjendje të rëndë — një 19-vjeçar i shtruar në repartin e djegieve dhe një burrë që po i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale — ndërsa tre pacientë të tjerë janë në gjendje mesatare. Një shpëtimtar i Shërbimit Shtetëror të Emergjencave u plagos gjithashtu gjatë ndërhyrjes dhe u shtrua në spital; gjendja e tij nuk u bë menjëherë e ditur.

Tre persona që kishin mbetur nën rrënoja u nxorën të gjallë nga ekipet e shpëtimit, të cilat vazhduan kërkimet në ndërtesat e dëmtuara. Sipas The Kyiv Independent, në vendngjarje punuan shpëtimtarët, ekipet mjekësore të emergjencës dhe Policia Kombëtare, ndërsa policët kryen kontrolle derë më derë për të identifikuar banorët që kishin nevojë për ndihmë mjekësore.

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