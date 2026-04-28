Sulmoi një futbollist 14-vjeçar që ishte kundërshtar i djalit të tij, shqiptari pezullohet me 5 vite në Itali
Shefi i Policisë së Modenës, Lucio Pennella, ka lëshuar një urdhër ndalimi pesëvjeçar (DASPO) kundër një babai 41-vjeçar nga Shqipëria, i cili, më 19 prill, dyshohet se sulmoi një lojtar 14-vjeçar të ekipit kundërshtar të djalit të tij, ndërsa ky i fundit po kthehej në dhomën e zhveshjes.
Hetimet nga sektori kundër krimit, të cilat u mbështetën në disa dëshmitarë, kishin të bënin me një incident që ndodhi gjatë një ndeshjeje të kampionatit të futbollit “Giovanissimi” të vitit 2011 midis ekipeve “ASD Visport di Vignola” dhe “ASD San Giorgio” të Sassuolo. Ndeshja u luajt në qendrën sportive “Il Poggio” në Vignola. Pas sulmit, 14-vjeçari u dërgua menjëherë në urgjencë.
Urdhri i policisë e ndalon 41-vjeçarin të hyjë në të gjitha mjediset sportive për shkak të “seriozitetit të sjelljes së prindit, i cili, duke sulmuar të miturin, hoqi dorë nga roli i tij si edukator, duke tradhtuar gjithashtu frymën e sportit. Kur pasioni për sportin shndërrohet në dhunë, veçanërisht kundër një 14-vjeçari, është i nevojshëm një veprim i tillë”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.