Kurti pranon edhe Vjosa Osmanin si presidente: Vetëm na sillni emrin me 15 firma
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se nuk ka asnjë problem me çfarëdo kandidati që mund të propozojë LDK-ja. Kurti u shpreh se LDK duhet të sigurojë 15 nënshkrime për kandidatin e saj.
Megjithatë, kryeministri nuk u përgjigj konkretisht nëse do e pranonte kandidaturën e Vjosa Osmanit.
“Vetëm le të na i sjellin 15 nënshkrime. Ne ja plotësojmë nënshkrimet sa i mungojnë. Në kuti, votimi është i fshehtë. Asnjë problem nuk e kemi me asnjë kandidat që e sjell LDK-ja“- tha Kurti.
