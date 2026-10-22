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22 Tet 2026
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Teater

Talene Monahon nderohet me Çmimin Horton Foote 2026: 50 mijë dollarë për «Meet the Cartozians», finalisten e Pulitzer-it

Dramaturgia amerikano-armene e mori çmimin të hënën në një ceremoni private në Nju Jork, ku ia dorëzoi regjisori David Cromer; drama e saj, premierë Off-Broadway në nëntor 2025 dhe finaliste e Pulitzer-it, pyet se kush vendos se kujt i takon të përkasë — dhe me çfarë çmimi.

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Dramaturgia Talene Monahon u nderua të hënën në mbrëmje me Çmimin Horton Foote 2026 për dramën e saj «Meet the Cartozians», në një ceremoni private në një klub të Upper East Side në Nju Jork, siç njofton BroadwayWorld. Regjisori fitues i çmimit Tony, David Cromer, ia dorëzoi Monahon-it çmimin prej 50 mijë dollarësh dhe një printim në edicion të kufizuar të fotografisë së njohur të Horton Foote-s nga Keith Carter.

Drama u nominua për çmimin nga Second Stage Theater, ku pati premierën Off-Broadway në nëntor 2025 në skenën Irene Diamond të Pershing Square Signature Center, me regji të Cromer-it dhe me Andrea Martin e Will Brill në role kryesore. Më vonë, vepra u shpall finaliste e Çmimit Pulitzer 2026 për Dramë.

Pjesërisht dramë historike dhe pjesërisht satirë therëse, «Meet the Cartozians» rihap një kapitull befasues të historisë amerikane: në vitet 1920, një amerikano-armen lufton për njohje ligjore, ndërsa një shekull më vonë një brez i ri përqafon oreksin e kulturës pop për ndikim dhe famë. Vepra pyet se si vendosim se kujt i takon të përkasë — dhe me çfarë çmimi — duke prekur temat e familjes, paragjykimit për ngjyrën e lëkurës, zhvendosjes dhe identitetit.

Kryetarja nderi e jurisë, aktorja fituese e çmimit Tony Celia Keenan-Bolger, tha se drama ishte «e preferuara unanime» e gjyqtarëve dhe se ambicia e realizimi i saj janë shembullorë, sipas Playbill. Juria e këtij viti përbëhej nga Keenan-Bolger, Ian Belknap, Taylor Reynolds, Lizzie Stern dhe Jiyoun Chang; Stern e përshkroi veprën si të mprehtë, gjithëpërfshirëse dhe moralisht komplekse, por njëkohësisht gazmore dhe njerëzore.

Në të njëjtën ceremoni, Dhurata e Mirënjohjes e Çmimit Horton Foote, prej 10 mijë dollarësh, iu dha kompanisë jofitimprurëse Waterwell dhe u pranua nga themeluesi i saj Arian Moayed dhe drejtoresha artistike Lee Sunday Evans. Waterwell, e themeluar në vitin 2002 nga Moayed dhe regjisori Tom Ridgely dhe fituese e çmimit Obie, krijon teatër, film dhe media digjitale që trajtojnë pyetje komplekse qytetare. Në ceremoni folën edhe themeluesja e çmimit Mari Marchbanks dhe drejtoresha ekzekutive Valerie Brea Ross.

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