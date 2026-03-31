Tankeri rus mbërrin në Kubë,
SHBA lejon dërgesën për arsye humanitare mes krizës së thellë energjetike
Një tanker nafte me flamur rus, “Anatoly Kolodkin”, që transporton rreth 730 mijë fuçi naftë bruto, ka mbërritur në Kubë, duke shënuar dërgesën e parë të tillë në tre muaj për ishullin që po përballet me një krizë të rëndë energjetike. (AP News)
Anija, e cila ndodhet nën sanksione amerikane, u lejua të hyjë në territorin kuban nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump, me argumentin se furnizimi kishte karakter humanitar. Tankeri u ankorua në gjirin e Matanzas, porti më i madh i depozitimit të karburanteve në vend, në orët e para të mëngjesit. (Reuters)
Mbërritja e kësaj dërgese vjen në një moment kritik për Kubën, ku mungesa e karburantit ka sjellë ndërprerje të gjata të energjisë elektrike, paralizë të transportit publik dhe vështirësi serioze në funksionimin e spitaleve dhe prodhimit bujqësor. (Wall Street Journal) Popullsia prej rreth 10 milionë banorësh po përballet me mungesa të theksuara ushqimi dhe ilaçesh, ndërsa ekonomia është në një nga periudhat më të vështira të dekadave të fundit.
Autoritetet kubane e mirëpritën mbërritjen e anijes, duke e cilësuar si një ndihmë të rëndësishme në një situatë emergjente. Ministri i Energjisë dhe Minierave, Vicente de la O Levy, shprehu publikisht falënderimin ndaj Rusisë për mbështetjen në këtë moment kritik. (AP News)
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se efekti i kësaj dërgese do të jetë i përkohshëm. Nga përpunimi i naftës bruto pritet të prodhohen rreth 180 mijë fuçi naftë diesel, sasi që mund të mbulojë nevojat e vendit vetëm për 9 deri në 10 ditë. (AP News) Procesi i rafinimit dhe shpërndarjes mund të zgjasë disa ditë deri në javë.
Kriza aktuale lidhet ngushtë me bllokadën energjetike të vendosur nga Shtetet e Bashkuara dhe ndërprerjen e furnizimeve tradicionale nga Venezuela, e cila historikisht ka qenë burimi kryesor i naftës për Kubën. (Reuters) Si rezultat, Kuba prodhon vetëm rreth 40% të nevojave të saj për karburant dhe mbetet e varur nga importet.
Vendimi i Uashingtonit për të lejuar këtë dërgesë nuk sinjalizon një ndryshim të politikës ndaj Kubës, por shihet si një përjashtim i kufizuar për arsye humanitare. Shtëpia e Bardhë ka bërë të qartë se çdo dërgesë e ardhshme do të shqyrtohet rast pas rasti. (Reuters)
Në planin gjeopolitik, kjo situatë rikthen në vëmendje tensionet e vjetra midis SHBA-së dhe Rusisë për ndikimin në rajonin e Karaibeve. Ndërkohë, për qytetarët kubanë, çështja mbetet konkrete: furnizimi i përkohshëm me energji që mund të sjellë një lehtësim të shkurtër, por jo zgjidhje afatgjatë për krizën që po thellohet çdo ditë.
