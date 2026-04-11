“Tavani për çmimin e naftës duhet të ishte më i ulët”, Fatos Çoçoli: Jemi vonë, duhet të ndihmohen ata më në nevojë
Inflacioni në muajin mars arriti nivelin më të lartë në dy vite. I udhëhequr tërësisht nga ‘transporti’, pasi çmimi i karburantit sipas INSTAT u rrit me 9.5%, shifra më e lartë prej dhjetorit 2022, (lufta në Ukrainë), duke faktuar se edhe pse larg nesh, lufta në Lindjen e Mesme është kërcënim edhe për ekonominë tonë.
“Ne në këtë rast importojmë 100% të naftës. Meqenëse nafta në tregjet ndërkombëtare edhe tani që flasim është në nivel të lartë, u shtrenjtua në nivele gati 30-40%. Kuptohet që kjo do të na godiste dhe ekonominë tonë. Kjo është arsyeja kryesore pse ne kemi inflacion më të lartë”, tha Çoçoli.
Në kushtet kur i gjithë debati është përqendruar tek ‘ulja e taksave’, eksperti Çoçoli thotë se tavani i çmimit të naftës, për uljen e akcizës duhet të ishte më i ulët.
“Asnjëherë nuk mund të bëhet mjaftueshëm. Së pari ndoshta nuk do të isha vetëm për 20% të akcizës. Unë do të isha që tavani real ku dëmtohet qytetari jonë është tek 200 lekëshi. Pra tavani duhet të ishte shumë më i ulët”, tha Çoçoli.
Shifrat e vëna në dispozicion nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave tregojnë që përgjatë 2020-2026 janë mbledhur në total 2.6 miliard euro nga akciza e karburanteve, por specifikisht nga akciza e naftës që është edhe produkti më i përdorur në vendin tonë, janë mbledhur 1 miliard euro.
“Unë nuk do të isha për përgjysmimin e akcizës në këtë situatë, por ama tavani po mund të ulej 190-195 lekë litri i naftës”, thotë Çoçoli.
Ndërkohë qeveria tha edhe këtë të premte se nëse shtrenjtohen më shumë ushqimet do të ketë paketë ndihme.
“Një paketë ndihme tani duhet të shkojnë urgjentisht që tani për ata që preken më shumë nga kjo krizë. Topi i kalon qeverisë sepse është qeveria që menaxhon paratë shtesë dhe ne këtë po presim nga qeveria”, tha ai.
