☁️
Tiranë 28°C · Vranët 23 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
₿ CRYPTO
BTC $74,950 ▼ -3.31% ETH $2,039 ▼ -4.48% XRP $1.3309 ▼ -2.7% SOL $82.9000 ▼ -5.55%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0.26 % ARI 4,523 ▼0.42 %
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
23 May 2026
Breaking
Takimi Hoxha–Ortiz: Vazhdon bashkëpunimi i suksesshëm me Spanjën në fushën e mjedisit jetësor Shqipëria eliminon Francën me penallti, e pret Serbia në çerekfinalen e Kampionatit Europian të Socca-s “Te cepi, në pritje…”/ Momenti kur sulmohet brutalisht kreu i AKU-së në Shkodër Dy orë spektakël nga Dua Lipa: Filmi koncert që po bëhet viral në YouTube ChatGPT integrohet në PowerPoint – AI tashmë mund të krijojë prezantime automatikisht
Menu
Kronika

Kontrolle në IEVP Peqin, gjenden 3 telefona, fisha karikimi dhe disa shishe me alkool

· 2 min lexim

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve këtë të shtunë ka dalë me një njoftim ndërsa ka bërë me dije se kanë vijuar kontrollet në burgje. Këtë të shtunë mësohet se janë zhvilluar kontrolle në IEVP Peqin.

Mësohet se nga kontrollet në qelinë e të dënuarit të sigurisë së lartë, Gazmend Braka i njihur si Gaxahi. Atij iu gjetën 1 shishe me raki, 2 shishe uiski, 1 shishe verë dhe 2 karikues telefoni. Me herët po këtij të dënuari i janë gjetur edhe arapate celulare ku gjykata i ka shtuar dënimin me 1 vit burg pavarësisht se ai është i dënuar me burgim të përjetshem.

Në qelinë e një të dënuari tjetër mësohet se u gjet 1 iPhone, 1 karikues, 2 fisha karikimi dhe 1 palë kufje wireless. 2 telefona celularë të tjerë, 1 karikues dhe 3 shishe raki iu gjetën dhe sekuestruan një të dënuari tjetër.

“Goditet rast i posedimit të sendeve të ndaluara në IEVP Peqin. Nga informacionet paraprake të siguruara nga strukturat e IEVP Peqin në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes në Sistemin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, në kuadër të forcimit të masave të sigurisë, Forcat Operacionale të DPB-së dhe forcat e sigurisë së IEVP Peqin, IEVP Fier dhe IEVP Durrës ushtruan kontroll në ambientet e IEVP Peqin.

Gjatë kontrollit, të dënuarit të sigurisë së lartë G.B. iu gjetën: 1 shishe me raki (2 L), 2 shishe uiski (1.5 L), 1 shishe verë (1.5 L) dhe 2 karikues telefoni. Të dënuarit P.V. iu gjetën: 1 celular i tipit iPhone, ngjyrë e zezë, 1 karikues, 2 fisha karikimi dhe 1 palë kufje wireless.

Ndërsa të dënuarit L.D. iu gjetën: 2 telefona celularë (1 Google Pixel , ngjyrë e zezë dhe 1 Samsung, ngjyrë gri), 1 karikues ngjyrë e bardhë dhe 3 shishe raki (2 L).

Materialet procedurale i janë referuar Agjencisë për vijimin e veprimeve të mëtejshme procedurale, në përputhje me legjislacionin në fuqi”, njofton Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë