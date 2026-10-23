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23 Tet 2026
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Ukraina

Të gjithë mbrojtësit e Çernobilit kthehen në atdhe pas 1703 ditësh robërie ruse

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Në shkëmbimin e madh të të burgosurve të luftës të zhvilluar të premten, Ukraina ktheu nga robëria ruse 270 njerëz, mes tyre edhe tre mbrojtësit e fundit të centralit bërthamor të Çernobilit që ndodheshin ende në duart e Rusisë. Me kthimin e tyre, pas plot 1703 ditësh robërie, të gjithë mbrojtësit e centralit janë tashmë në atdhe, siç njofton Ukrinform duke iu referuar komunitetit Free Chornobyl Defenders. “Mirë se erdhët në shtëpi, heronj”, theksoi komuniteti në njoftimin e tij.

Të burgosur ukrainas të kthyer në atdhe priten pas lirimit nga robëria ruse.

Free Chornobyl Defenders është një iniciativë qytetare dhe bashkim familjarësh, që prej vitesh ka luftuar për lirimin e ushtarakëve ukrainas të kapur nga forcat ruse gjatë pushtimit të centralit bërthamor të Çernobilit në shkurt 2022, në ditët e para të pushtimit të plotë të Ukrainës.

Kur forcat ruse u tërhoqën nga territori i centralit në vitin 2022, ato morën me vete në robëri rreth 170 mbrojtës ukrainas — pjesëtarë të Gardës Kombëtare dhe të njësive të tjera të sigurisë që mbronin objektin. Kthimi i tyre është bërë me etapa, përmes shkëmbimeve të njëpasnjëshme të të burgosurve mes Kievit dhe Moskës, ndërsa tre të fundit qëndruan në robëri plot 1703 ditë.

Shkëmbimi i 23 tetorit, në të cilin u kthyen 270 ukrainas — shumica e tyre mbrojtës të Mariupolit, të kapur që në vitin 2022 — ishte i pari pas disa muajsh. Për familjet e mbrojtësve të Çernobilit, kthimi i tre të fundit mbyll një pritje që zgjaste që nga fillimi i luftës dhe shënon rikthimin e plotë në atdhe të garnizonit që ruante centralin kur ai u pushtua.

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