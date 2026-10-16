Tesla prezanton Roadster-in e ri që fluturon me shtytës SpaceX, prodhimi shtyhet për në 2028
Pas gati nëntë vjetësh pritjeje, Tesla e prezantoi në Teksas gjeneratën e dytë të Roadster-it, me një demonstrim ku makina u ngjit në një rampë të kthyer, u rrotullua në ajër dhe u ul sërish në pistë, ndërsa Elon Musk njoftoi se prodhimi do të nisë në vitin 2028.
Pas gati nëntë vjetësh pritjeje, Tesla e prezantoi të enjten në mbrëmje gjeneratën e dytë të makinës sportive Roadster, në një aktivitet në ambient të hapur pranë zonës Waco në Teksas, te qendra e testimit të raketave të SpaceX në McGregor. Siç njofton TechCrunch, demonstrimi ishte ndërtuar rreth idesë që e ka shoqëruar këtë model prej vitesh: bashkëpunimi mes kompanisë së makinave elektrike dhe kompanisë hapësinore të Elon Musk-ut.
Gjatë demonstrimit, makina përdori një kombinim ventilatorësh të fuqishëm dhe shtytësish me ajër të ngjeshur për t’u ngjitur në një rampë të kthyer, për t’u rrotulluar në ajër dhe për t’u ulur sërish në asfalt. Sipas raportimit të TechCrunch, me ndihmën e shtytësve ajo u ngrit në lëvizje edhe mbi disa automjete të tjera të Tesla-s, mes tyre Cybercab, Cybertruck, kamioni Semi dhe modelet Y e 3, ndërsa kompania e tregoi makinën duke arritur nga 0 në 60 milje në orë për një sekondë.
Zëvendëspresidenti i inxhinierisë, Lars Moravy, shpjegoi në aktivitet se Roadster-i përdor dhjetë gryka të lidhura me rreth 600 litra ajër të ngjeshur për t’u ngritur dhe rrotulluar në ajër, dhe se rezervuari mund të rimbushet. Dizajni i ri, i paraqitur në ngjyrë të bardhë, është shumë më këndor se prototipi i vitit 2017 dhe, sipas vetë Tesla-s, është frymëzuar nga avionët luftarakë SR-71 dhe F-35. Edhe Wall Street Journal e përshkroi pamjen e re si të afërt me linjat e Cybertruck-ut.
Lajmi më pak i mirë për ata që presin prej vitesh erdhi nga vetë Musk: ai tha se Tesla do ta ndërtojë përfundimisht makinën në vitin 2028, pa përmendur një çmim. Roadster-i i ri u shfaq për herë të parë si prototip në nëntor 2017 dhe prodhimi ishte premtuar për vitin 2020, por afatet u shtynë disa herë; klientët kanë paguar depozita prej 50 mijë dollarësh, ndërsa seria e kufizuar Founders kërkonte 250 mijë dollarë.
Musk e ka pozicionuar Roadster-in si makinën flamur të Tesla-s dhe si, sipas tij, të fundit e makinave të kompanisë që drejtohen nga njeriu, në një kohë kur Tesla po e zhvendos fokusin te drejtimi autonom dhe robotika. Mbetet për t’u parë nëse afati i vitit 2028 do të respektohet, pas gati një dekade shtyrjesh.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.