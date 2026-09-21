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Bota

Tjetër sulm në Ngushticën e Hormuzit, goditet tankeri nga një predhë, 2 të plagosur

· 1 min lexim

Një tanker që po kalonte përmes Ngushticës së Hormuzit është goditur të hënën nga një predhë e paidentifikuar, duke shkaktuar plagosjen e lehtë të dy anëtarëve të ekuipazhit.

Lajmi u bë i ditur nga Operacionet Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), e cila njoftoi se kishte marrë një raport për incidentin gjatë tranzitit hyrës të anijes në këtë rrugë ujore strategjike.

Sipas njoftimit, dy anëtarë të ekuipazhit kanë pësuar lëndime të lehta. Pavarësisht incidentit, tankeri ka vijuar lundrimin me fuqinë e vet drejt portit të radhës.

Autoritetet ushtarake kanë nisur hetimet për të përcaktuar rrethanat e incidentit dhe origjinën e predhës.

Deri tani nuk janë bërë të ditura identiteti i tanker-it, kombësia e tij apo burimi nga është lëshuar predha.

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