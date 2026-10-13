Toka që lulëzon live: Ken Goldberg kthen të dhënat sizmike në art në Muzeun e Artit të Nevadës
Instalacioni «ReBloom: Reno», i hapur më 10 tetor në Reno, e shndërron lëvizjen e vazhdueshme të tokës në rrathë ngjyrash që ngjajnë me fusha lulesh, me paletë të marrë nga pesë piktura peizazhi të koleksionit të muzeut.
Muzeu i Artit të Nevadës në Reno ka hapur një instalacion që nuk qëndron kurrë i njëjtë: «ReBloom: Reno», vepra e re e artistit të zonës së Gjirit të San Franciskos, Ken Goldberg, e krijuar në bashkëpunim me Kabir Shah, Sanjay Krishnan, Fernanda Viégas dhe Martin Wattenberg. Siç njofton Artdaily, instalacioni u hap më 10 tetor në galerinë Thomas Lee Bottom dhe do të qëndrojë i hapur deri më 7 shkurt 2027.
Vepra ushqehet me të dhëna sizmike live nga një stacion sizmometri në kampusin e Universitetit të Nevadës në Reno. Lëvizja e vazhdueshme e tokës shndërrohet në kohë reale në rrathë ngjyrash që hapen e mblidhen si lule, kështu që imazhi që sheh vizitori nuk përsëritet kurrë: ai vizatohet çast pas çasti nga vetë toka, jo nga një regjistrim i gatshëm.
Ngjyrat nuk janë të rastësishme. Çdo «lulëzim» e merr paletën nga njëra prej pesë pikturave të peizazhit në koleksionin e përhershëm të muzeut — vepra të Chester Arnold, Sandow Birk, Maynard Dixon, Jean LaMarr dhe Phyllis Shafer — të cilat ekspozohen pranë instalacionit. Sistemi kalon nga një pikturë te tjetra çdo minutë, ndaj brenda pesë minutash të gjitha paletat janë shfaqur me radhë.
Kuratorja e muzeut, Apsara DiQuinzio, e përshkruan veprën si një rileximim inovativ të Land Art-it: tradita e artistëve që punonin me tokën dhe peizazhin e madh amerikan këtu vazhdon përmes proceseve gjeologjike në kohë reale. Në vend të një imazhi fiks të natyrës, vizitori përballet me një sistem të gjallë që lidh artin, peizazhin dhe ndryshimin mjedisor.
Goldberg është profesor inxhinierie dhe arti në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley dhe njihet për vepra ku teknologjia përballet me natyrën. Paralelisht me Renon, instalacioni i tij «Demonstrate» ekspozohet këtë periudhë në Muzeun Whitney të Artit Amerikan në Nju Jork, duke e bërë «ReBloom: Reno» njërën nga dy prezantimet e tij të mëdha muzeale të vitit.
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