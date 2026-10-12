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Greqia

Tre gomone me 181 emigrantë gjenden në juglindje të Ierapetrës, të gjithë dërgohen në port

Roja Bregdetare greke mblodhi 181 persona që ndodheshin në tre gomone në detin në juglindje të Ierapetrës në Kretë dhe i dërgoi në portin e qytetit, në një operacion të koordinuar nga Qendra e Kërkim-Shpëtimit.

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Anije patrulluese e Rojës Bregdetare greke (foto ilustruese)

Roja Bregdetare greke mblodhi të hënën në mbrëmje gjithsej 181 emigrantë, të cilët ndodheshin në tre gomone në zonën detare në jug-juglindje të Ierapetrës, në bregun jugor të Kretës, siç njofton ERT News.

Sipas Rojës Bregdetare, të cituar nga ERT News, tre gomone u vunë re nga një mjet ajror i Frontex-it dhe nga dy anije që lundronin në zonë, në një distancë prej 38 miljesh detare në juglindje të Ierapetrës.

Operacioni u zhvillua nën koordinimin e Qendrës së Vetme të Koordinimit të Kërkimit dhe Shpëtimit (EKSED). Një anije patrulluese e Rojës Bregdetare mblodhi të 181 personat nga tre gomone dhe i dërgoi në portin e Ierapetrës.

Në zonën ku u zhvillua operacioni frynin erëra perëndimore me forcë 5 deri në 6 ballë, që e vështirësonin ndërhyrjen e forcave të shpëtimit.

Mbërritja e re vjen në një kohë kur rrjedhat e emigrantëve drejt brigjeve jugore të Kretës vazhdojnë pa u ndalur, duke mbajtur autoritetet portuale të ishullit në gatishmëri të shtuar.

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