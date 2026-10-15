Tregjet aziatike bien pas inflacionit amerikan: Kospi humbet 5.6%, Nikkei 1.3%
Shitjet në bursat e Azisë u thelluan të enjten, pasi inflacioni më i lartë se parashikimet në SHBA rriti pritshmëritë se Rezerva Federale mund të rrisë sërish normat e interesit.
Të enjten, bursat në Azi nisën tregtimin me humbje, sipas Reuters. Indeksi MSCI për Azinë dhe Paqësorin, pa Japoninë, ra 1.2%, i tërhequr sidomos nga Kospi i Koresë së Jugut, që humbi 5.6%. Në Japoni, Nikkei 225 shënoi rënie prej 1.3%, ndërsa kontratat e së ardhmes për S&P 500 u ulën me 0.3%.
Analisti i Pepperstone në Melburn, Chris Weston, e përshkroi seancën si një tjetër ditë të vështirë për Azinë. Sipas tij, në qendër të shitjeve ishin dobësia e aksioneve të teknologjisë dhe flukset e fondeve ETF me levë financiare.
Rënia erdhi pas një nate negative në Wall Street, ku tregjet mbyllën ditën e tretë radhazi me humbje. Inflacioni i çmimeve të konsumit në SHBA u përshpejtua në 3.7% në shtator, mbi parashikimet. S&P 500 ra 1.1% dhe Nasdaq humbi 1.9%, ndërsa indeksi i gjysmëpërçuesve zgjati serinë e humbjeve në ditën e gjashtë. Aksionet e kompanive të inteligjencës artificiale, si Oracle dhe CoreWeave, mbetën nën presion nga kostot më të larta të huamarrjes, siç njofton Reuters.
Pas të dhënave, u rritën bastet për një shtrëngim tjetër nga Rezerva Federale. Sipas CME FedWatch, probabiliteti i një rritjeje prej 0.25 pikë përqindje në mbledhjen e Fed-it më 27-28 tetor u ngjit në 31.6%, nga 22.1% një ditë më parë. Ndërkohë, rendimenti i bonove 10-vjeçare amerikane ra me 4.4 pikë bazë, në 5.144%, dollari u dobësua me 0.2% ndaj jenit, ndërsa euro u forcua me 0.3%.
Tani vëmendja e investitorëve kthehet te fjalimet e zyrtarëve të Fed-it në Bangkok, përfshirë kryetarin Kevin Warsh, si dhe te të dhënat amerikane për çmimet e prodhimit dhe shitjet me pakicë, që publikohen më vonë të enjten. Në Azi priten gjithashtu rezultatet tremujore të gjigantit të çipave TSMC.
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