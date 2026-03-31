Trump: Franca pengoi furnizimet ushtarake drejt Izraelit
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald J. Trump, ka reaguar ashpër përmes një postimi në rrjetin e tij social Truth Social, duke kritikuar drejtpërdrejt France për qëndrimin e saj në raport me operacionet ushtarake drejt Israel.
Në mesazhin e publikuar, Trump pretendon se Franca nuk ka lejuar avionët e ngarkuar me furnizime ushtarake, të destinuara për Izraelin, të kalojnë mbi territorin e saj. Ai e cilëson këtë veprim si “shumë të padobishëm” dhe paralajmëron se “Shtetet e Bashkuara do ta mbajnë mend” këtë qëndrim.
Postimi përmban gjithashtu një gjuhë të fortë ndaj Iran, ku presidenti amerikan i referohet një figure që e quan “Butcher of Iran”, duke pretenduar se ajo është “eliminuar me sukses”. Trump nuk jep detaje të mëtejshme mbi këtë deklaratë në postimin e tij.
Deklarata vjen në një moment kur tensionet në Lindjen e Mesme mbeten të larta dhe marrëdhëniet mes aleatëve perëndimorë po përballen me sfida të reja në lidhje me koordinimin e veprimeve ushtarake dhe politike.
Deri në këtë fazë, nuk ka konfirmime zyrtare publike nga autoritetet franceze lidhur me postimin e Trump, ndërsa mbetet e paqartë nëse ky zhvillim do të ndikojë në marrëdhëniet diplomatike mes dy vendeve.
