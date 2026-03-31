EUR/USD 1.1467 EUR/GBP 0.8691 EUR/CHF 0.9172 EUR/ALL 96.0230 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4064 EUR/TRY 51.0038 EUR/JPY 183.15 EUR/CAD 1.5967
BTC $66,993 ▼ -1.15% ETH $2,062 ▼ -0.66% XRP $1.3219 ▼ -1.94% SOL $81.1800 ▼ -3.94%
31 Mar 2026
Trump: Franca pengoi furnizimet ushtarake drejt Izraelit

U.S. President Donald Trump speaks to the media, as he departs from the White House ahead of his trip to Corpus Christi, Texas, in Washington, D.C., U.S., February 27, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald J. Trump, ka reaguar ashpër përmes një postimi në rrjetin e tij social Truth Social, duke kritikuar drejtpërdrejt France për qëndrimin e saj në raport me operacionet ushtarake drejt Israel.

Në mesazhin e publikuar, Trump pretendon se Franca nuk ka lejuar avionët e ngarkuar me furnizime ushtarake, të destinuara për Izraelin, të kalojnë mbi territorin e saj. Ai e cilëson këtë veprim si “shumë të padobishëm” dhe paralajmëron se “Shtetet e Bashkuara do ta mbajnë mend” këtë qëndrim.

Postimi përmban gjithashtu një gjuhë të fortë ndaj Iran, ku presidenti amerikan i referohet një figure që e quan “Butcher of Iran”, duke pretenduar se ajo është “eliminuar me sukses”. Trump nuk jep detaje të mëtejshme mbi këtë deklaratë në postimin e tij.

Deklarata vjen në një moment kur tensionet në Lindjen e Mesme mbeten të larta dhe marrëdhëniet mes aleatëve perëndimorë po përballen me sfida të reja në lidhje me koordinimin e veprimeve ushtarake dhe politike.

Deri në këtë fazë, nuk ka konfirmime zyrtare publike nga autoritetet franceze lidhur me postimin e Trump, ndërsa mbetet e paqartë nëse ky zhvillim do të ndikojë në marrëdhëniet diplomatike mes dy vendeve.

