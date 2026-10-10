Trump i tërbuar pas humbjes së Nobelit: «Një njollë e pashlyeshme për Norvegjinë»
Presidenti amerikan Donald Trump shpërtheu të premten mbrëma në Syracuse kundër vendimit të Komitetit Norvegjez të Nobelit, i cili ia dha Çmimin Nobel për Paqen 2026 avokates jugafrikane Navi Pillay — duke e quajtur atë një “vendim të turpshëm dhe të turpshëm” që lë, sipas tij, një “njollë të pashlyeshme” mbi Norvegjinë.
“Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të përfaqësuara nga unë si presidenti juaj, duhej ta kishin marrë Çmimin Nobel për Paqe, por nuk e morën”, u tha Trump mbështetësve në mitingun e mbushur në Syracuse, siç njofton Reuters. Ai shtoi se çmimi “është diskredituar përgjithmonë” nga, sipas tij, “një grusht ideologësh radikalë”.
Trump pretendon se ka ndalur tetë lufta dhe tha se për secilën meritonte nga një medalje Nobeli. Komiteti e vlerësoi Pillay për punën e saj si “forcë nxitëse në zhvillimin e një sistemi ndërkombëtar të rendit ligjor” — ndërsa kryetari i komitetit, Jørgen Watne Frydnes, tha se “sistemi i së drejtës ndërkombëtare është nën presion të jashtëzakonshëm dhe institucionet e tij janë nën sulm”.
Fituesja vetë u tall me kërkesën e tij. “Nëse duartrokitni edhe pak, ndoshta do ta ndaj këtë çmim me Trumpin”, u tha ajo të pranishmëve në Nuremberg, sipas CNN. Çmimi nuk mund t’i transferohet askujt tjetër pasi të jetë dhënë, thekson CNN.
Reagimi i Trump vjen orë pasi administrata e tij vendosi sanksione të reja financiare ndaj Gjykatës Penale Ndërkombëtare — pikërisht pasi ish-gjyqtarja e saj fitoi Nobelin. Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha se presidenti “nuk do ta lejojë kurrë” ICC-në të ndjekë penalisht amerikanë.
Është hera e dytë radhazi që Trump humb çmimin që e ka dëshiruar prej kohësh. Më herët të premten ai rishpërndau në rrjetet sociale një deklaratë që e quante Pillay një “urmse të papërfillshme të Amerikës dhe Izraelit”, duke akuzuar komitetin se e ka “turpëruar veten përtej riparimit”.
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