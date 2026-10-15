Trump kërkon dënimin me vdekje për këdo që vret një zjarrfikës
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të enjten se dëshiron që kushdo që vret një zjarrfikës të dënohet me vdekje, një propozim që e bëri publik gjatë një dreke në Shtëpinë e Bardhë.
Sipas Reuters, deklarata u bë në Rose Garden, gjatë një veprimtarie në nderim të organizatave të zjarrfikësve. Ishte e njëjta drekë për punonjësit e ndihmës së parë që ishte njoftuar më herët gjatë ditës, por këtë herë presidenti e shoqëroi me një propozim konkret penal.
Trump tha se ka udhëzuar Departamentin e Drejtësisë të kërkojë dënimin me vdekje në raste të tilla, duke përmendur në mënyrë specifike vrasjen e një zjarrfikësi ndërsa ngjitet në shkallë, në krye të detyrës.
Propozimi zgjeron qëndrimin e tij të mëparshëm, pasi presidenti kishte kërkuar më parë dënimin me vdekje edhe për këdo që shpallet fajtor për vrasjen e një oficeri policie.
Deklarata vjen pak javë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, kur çështjet e rendit dhe të sigurisë publike ndodhen në qendër të fushatës dhe të debatit politik në vend.
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