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Amerika

Trump kërkon dënimin me vdekje për këdo që vret një zjarrfikës

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Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të enjten se dëshiron që kushdo që vret një zjarrfikës të dënohet me vdekje, një propozim që e bëri publik gjatë një dreke në Shtëpinë e Bardhë.

Sipas Reuters, deklarata u bë në Rose Garden, gjatë një veprimtarie në nderim të organizatave të zjarrfikësve. Ishte e njëjta drekë për punonjësit e ndihmës së parë që ishte njoftuar më herët gjatë ditës, por këtë herë presidenti e shoqëroi me një propozim konkret penal.

Trump tha se ka udhëzuar Departamentin e Drejtësisë të kërkojë dënimin me vdekje në raste të tilla, duke përmendur në mënyrë specifike vrasjen e një zjarrfikësi ndërsa ngjitet në shkallë, në krye të detyrës.

Propozimi zgjeron qëndrimin e tij të mëparshëm, pasi presidenti kishte kërkuar më parë dënimin me vdekje edhe për këdo që shpallet fajtor për vrasjen e një oficeri policie.

Deklarata vjen pak javë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, kur çështjet e rendit dhe të sigurisë publike ndodhen në qendër të fushatës dhe të debatit politik në vend.

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