Trump mbyll tubimin në Bullhead City: benzina do të bjerë nën nivelin e para luftës me Iranin kur lufta të mbarojë
Në aeroportin e Bullhead City-t në Arizona, presidenti amerikan foli për rreth një orë e 45 minuta para mbështetësve republikanë, mbrojti tarifat dhe premtimet ekonomike dhe mbështeti kandidatin për guvernator Andy Biggs, më pak se tre javë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit.
Presidenti Donald Trump e mbylli të mërkurën tubimin në Laughlin Bullhead International Airport, në Bullhead City të qarkut Mohave, siç njofton Arizona Republic në raportimin e saj live nga aktiviteti. Fjalimi zgjati rreth një orë e 45 minuta dhe përfundoi rreth orës 15:00 lokale, ndërsa në mbrëmje presidenti kishte në program një tubim tjetër në Montana. Bullhead City ndodhet në zonën më republikane të Arizonës, ku Trump mori mbi 77 për qind të votave në vitin 2024, dhe tubimi u mbajt në një kohë kur votimi i hershëm në shtet ka nisur tashmë.
Trump mbërriti me avionin e ri Air Force One, dhuratë e familjes mbretërore të Katarit, dhe bëri shaka se dhuratat e dhëna pranohen. Në skenë ai ftoi kongresistin Andy Biggs, të cilin e mbështeti për guvernator kundër guvernatores demokrate Katie Hobbs. Presidenti falënderoi edhe aleatët Paul Gosar, Abe Hamadeh dhe Eli Crane — ky i fundit kishte udhëtuar me të në Air Force One — si dhe kandidatin Mark Lamb.
Pjesa më e madhe e fjalimit iu kushtua ekonomisë dhe tarifave. Trump mbrojti tarifat gjithëpërfshirëse, ia atribuoi tarifës 50 për qind për bakrin e huaj ringjalljen e industrisë historike të bakrit në Arizona dhe mori merita për rritjen e sektorit të gjysmëpërçuesve në shtet. Ai mbrojti edhe gjendjen e përgjithshme të ekonomisë, ndonëse verifikimi i fakteve i medias vuri në dukje se të ardhurat reale për orë kanë rënë me 0,6 për qind brenda një viti dhe se papunësia qëndron rreth 4,2 për qind.
Një tjetër temë qendrore ishte lufta me Iranin dhe çmimi i karburantit. Çmimet e benzinës në Arizona janë rritur rreth 40 për qind për shkak të luftës, por Trump tha se konflikti do të mbarojë shumë shpejt dhe se atëherë benzina do të bjerë edhe nën nivelin e para luftës, duke e quajtur çmimin e lartë një kosto të vogël në këmbim të sigurisë. Disa mbështetës të intervistuar në tubim thanë se siguria dhe kufiri vlejnë më shumë për ta sesa çmimi i benzinës.
Në mbyllje, presidenti paraqiti një listë premtimesh nëse republikanët ruajnë kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit në zgjedhjet e 3 nëntorit: luftë kundër korrupsionit, vazhdim të lehtësimeve tatimore, reforma në drejtësinë penale, rregulla më të rrepta për identifikimin e votuesve dhe propozimin për 5.000 dollarë për amerikanët. Mesazhi i tij i fundit për turmën ishte i thjeshtë: dilni dhe votoni.
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