Një lojtar i Packers, Josh Jacobs, vendoset në Listën e Përjashtimit të Komisionerit të NFL
Green Bay Packers kanë njoftuar se sulmuesi i skuadrës, Josh Jacobs, është vendosur në Listën e Përjashtimit të Komisionerit. Kjo masë administrative ndalon Jacobs të stërvitet dhe të marrë pjesë në ndeshje derisa rasti të rishikohet nga autoritetet e ligës.
Siç raporton nfl, vendimi vjen ndërsa Jacobs përballet me akuza të shkeljes së ligjit për dhunë dhe dëmtime të pronës, të lidhura me një përplasje fizike me të dashurën e tij. Akuzat formale u njoftuan të enjten nga Prokurori i Qarkut Brown, David Lasee, dhe burojnë nga një arrest në maj, kur ai ishte fillimisht i akuzuar në pesë pika, përfshirë edhe një akuzë për shtrëngim të fytit.
Avokatët e Jacobs deklaruan se vendosja në Listën e Përjashtimit të Komisionerit është një procedurë administrative që përdoret gjatë hetimeve dhe nuk përbën një vendim përfundimtar. Jacobs mori pjesë në pjesën më të madhe të kampit stërvitor të Green Bay, përveç kohës që mungoi për një dëmtim në ijë. Trajneri Matt LaFleur pati thënë pas ndeshjes së fundit të parasezonit se e prisnin Jacobs si pjesë të ekipit, por nuk mund të komentonte për disponueshmërinë e tij për ndeshjen hapëse.
Jacobs, 28 vjeç, po nis sezonin e tij të tretë me Packers, të cilët e nënshkruan si agjent të lirë në 2024. Ai ishte zgjedhja e 24-të në Draftin e 2019 nga Oakland Raiders, është tre herë pjesë e Pro Bowl dhe ka grumbulluar 7,803 jardë vrapim dhe 74 touchdown-e vrapimi në karrierë; në 2022 ai ishte lider i NFL-së në jardë vrapuese, ndërsa sezonin e kaluar regjistroi 929 jardë dhe 13 touchdowns. Kontrata e tij vazhdon me Green Bay deri në sezonin 2027.
Në mungesë të Jacobs, stafit teknik pritet t’i mbështetet më shumë te MarShawn Lloyd, Chris Brooks dhe Kaleb Johnson, lojtarë që do të kenë mundësi më të mëdha kontribuimi; Johnson u përfshi në një shkëmbim me Pittsburgh Steelers së fundmi.
Sipas nfl, ligjia dhe skuadra do të ndjekin më tej zhvillimet e çështjes dhe do të njoftojnë çdo përditësim relevant.
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